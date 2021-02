Apolda Den Ringerinnen Maria Selmaier und Anne Nürnberger fehlt es an Trainingspartnern

In Apolda mahlen manche Mühlen mühsam

Ringen ist eine Kontaktsportart. "Ohne Gegner geht's also auch nicht", sagt Maria Selmaier, die Olympia-Hoffnung des KSC "Deutsche Eiche" Apolda. Und genau das wird in Zeiten der Coronapandemie zum großen Problem. Selmaier hat keine Sparringspartner. Die zweite Athletin mit Bundeskaderstatus, Anne Nürnberger, komme kaum infrage. "Wir haben etwa 20 Kilo Unterschied Das ist also wenig sinnvoll", sagt Selmaier.