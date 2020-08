Schuhe schnüren für das Kreispokalfinale am Samstag. (Symbolfoto)

Jena. Fußball-Kreispokal: Am Samstag empfängt Thüringen Jena im Finale die Zweite aus Schleiz

In Jena fordert Titelverteidiger den Titelanwärter

Der FC Thüringen Jena steht zum dritten Mal in Folge im Kreispokalfinale. Am Samstag wartet der Kreisligist FSV Schleiz II als Gegner. Doch der Name steht nur auf dem Protokoll.