In Jena und SOK einstimmig für „Ja“ votiert

Jena/Schleiz. Vierer- statt Sechserteams in der Thüringenliga sowie den beiden Verbandsligen Ost und West: Bereits ab der kommenden Saison 2021/22 gestaltet sich die Tischtennis-Landschaft im Freistaat ein Stück weit einheitlicher.

Auf Druck des Deutschen Tischtennis Bundes war der Thüringer Tischtennis-Verband (TTTV) zum Handeln angehalten. Es gab formale Unstimmigkeiten in der Thüringer Wettspielordnung, die es zu bereinigen galt. Im Zuge dessen wurde über die einheitliche Mannschaftsstärke beraten und abgestimmt.

Um diesen Entschluss möglichst transparent zu fällen, rief der TTTV extra einen außerordentlichen Verbandstag ins Leben, bei dem mittels Briefabstimmung unter anderem über die Mannschaftsstärke in Thüringen- und Verbandsliga entschieden wurde. „Von 99 möglichen Delegierten stimmten 77 ab, davon fielen 57 Stimmen auf die Anpassung in den betroffenen Ligen auf eine Einführung der Vierermannschaft. Diese recht deutliche Mehrheit lässt mich durchatmen, da wir mit der Reformation im Sinne der meisten Teams handeln“, sagt Sven Trautwein, Geschäftsführer im TTTV, am Montag.

Vergangenen Freitag zählte er alle eingegangenen Stimmen aus, mittlerweile sind die Ergebnisse zu den insgesamt acht Anträgen des Verbandstages auf der Internetseite nachzulesen. Für den Kreis Jena, in dem der USV Jena Thüringenliga sowie der USV Jena II und der SV Schott Jena III Verbandsliga spielen, stimmten alle vier Delegierten für die Einführung des Vierersystems. Im Saale-Orla-Kreis mit Thüringenligist VfB Schleiz, votierten ebenfalls alle vier Abgeordneten für die Vierer-Variante. In Gera (3 zu 2 Stimmen) und Greiz (3 zu 1) fiel das Ergebnis etwas knapper aus.

Ab 1. Juli 2021, dem offiziellen Start der neuen Spielzeit, werde somit durchgängig von der Kreisliga beginnend in Vierermannschaften aufgeschlagen. Dies gilt mit Ausnahme der Tischtennis Bundesliga auch in allen Bundesspielklassen.