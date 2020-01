In Taiwan im Team

Die Speedskater drehen in der Sheddachhalle ihre Runden. Ron Pucklitzsch zieht es dieser Tage eher in den Kraftraum oder er ist mit dem Rennrad unterwegs. Der 21-jährige Geraer hat sich auf den Sprint spezialisiert.

Wie im Radsport oder auch in der Leichtathletik, die Sprinter sind ein Völkchen für sich.

Das ist ein bisschen zugespitzt. Ich sehe mich schon als Speedskater, trainiere gern mit den Geraern. Aber es stimmt schon, als Sprinter hast du andere Trainingsinhalte, einen anderen Saisonaufbau. Inzwischen bin ich beim RSV Blau-Weiß der einzige Sprinter in meiner Altersklasse.

Wer ist eigentlich schneller? Ein Radsprinter, ein Leichtathlet oder ein Skater?

Ich hab da mal in Erfurt so einen Vergleich mitgemacht – und gewonnen. Das ging über 60 Meter. Wäre die Strecke einen Ticken länger gewesen, wäre der Radfahrer gekommen und wäre die Strecke etwas kürzer gewesen, dann hätte der Leichtathlet gewonnen.

Die schnellen Männer werden im Winter gemacht?

Ja, jetzt werden die Grundlagen gelegt. Jetzt habe ich die Langhantel sehr oft in der Hand, laufe und bin mit dem Rennrad unterwegs. Die ersten Wettkämpfe sind erst Ende März.

Ausbildung und Sport lassen sich ganz gut koppeln?

Ja, ich studiere in Jena Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Management und Wirtschaftswissenschaften als Ergänzungsfach. Die Friedrich-Schiller-Universität ist Partnerhochschule des Spitzensports, da kann ich Prüfungstermine verlegen oder bekomme Sonderzulassungen für Seminare. Das hilft schon. Im Winter investiere ich mehr Zeit ins Studium. In der Saison bin ich dann schon viel unterwegs. Und als Sportsoldat in der Sportfördergruppe in Frankenberg kann ich meinem Sport unter professionellen Bedingungen nachgehen. Es läuft also.

Ihren ersten Aufenthalt in Taipeh haben Sie auch schon hinter sich gebracht. Sie starten für das taiwanesische Team Takino. Das ist doch aber ungewöhnlich, oder?

Ganz so exotisch ist das nun auch wieder nicht. In Taiwan gibt es zwei Bahnen, die stehen sogar direkt nebeneinander.

Die eine wurde extra für die Universiade vor zwei Jahren errichtet...

Genau. Nils Fischer und Tobias Hecht waren in Taiwan am Start. Dass ich mich Takino angeschlossen habe, hat aber eine ganz andere Bewandtnis.

Sie machen mich neugierig. Wo drückt der Schuh?

Das ist das Stichwort. Ich hatte tatsächlich Probleme mit meinem Material, der Skate hat am Knöchel gedrückt und gerieben – das ging nicht mehr. Ich brauchte neues Material. Die Schuhe werden ja exakt an den jeweiligen Sportlern angepasst. Zwei Skater aus der Nationalmannschaft, mit denen ich befreundet bin, sind schon im Team von Takino und über sie lief auch der Kontakt nach Taiwan. Ich habe neue Schuhe bekommen – das hat nur ein paar Wochen gedauert. Sonst wartest du ein halbes Jahr auf ein neues Paar. Takino macht nicht nur Skates, auch Schienen und Kugellager – alles, was man zum Skaten braucht.

Da lag es nahe, sich dem Team anzuschließen. Das lief dann ziemlich reibungslos?

Richtig. Das Team ist professionell aufgestellt. Auch das ging dann ziemlich schnell. Und jetzt war der erste Termin über zehn Tage dort – zum Kennenlernen, zum Fotoshooting. Es wird noch einen weiteren Treff geben, um Termine und Wettkämpfe abzusprechen. Im Team laufen Spanier, Mexikaner, Chilenen, Franzosen und Koreaner. Ich laufe zum Beispiel bei den Europacups für das neue Team.

2018 und 2019 waren Sie jeweils Dritter bei der EM und 2017 Junioren-Europameister. Was sind die Ziele in diesem Jahr?

Erst einmal will ich schneller werden, explosiver und auch sauberer laufen. Dafür gehe ich in diesem Winter regelmäßig in Erfurt aufs Eis und trainiere bei Thomas Ohme. Das Eistraining soll mir auch helfen, mein Stehvermögen über die 500 Meter zu verbessern.

Und von den Wettkämpfen her? Was sind die Höhepunkte?

In Porto finden in diesem Jahr die Europameisterschaften statt, da möchte ich wieder um die Medaillen skaten. Um eine Nominierung für die Weltmeisterschaft in Kolumbien werde ich auch kämpfen.

Wann hat sich das herauskristallisiert, dass Sie kein Marathonmann werden?

Zunächst gar nicht. Zuerst war ich ziemlich schlecht in allem. Mit 13 haben wir gemerkt, dass ich halbwegs schnell bin. Nach und nach habe ich mich auf die Sprints spezialisiert. Und jetzt gilt es, das Stehvermögen noch weiter aufzubauen.