In Wenigenlupnitz darf weiter eingelocht werden

Stille liegt in diesen Tagen über der Landschaft am nördwestlichen Ortsrand von Wenigenlupnitz (Gemeinde Hörselberg-Hainich). Golf ist eben kein Wintersport, meint man zumindest. Doch wer regelmäßig mit dem Auto auf der Landesstraße 2113 zwischen Großenlupnitz und Melborn unterwegs ist, der sieht auch bei Wind und Schneeregen einige Unentwegte mit ihren Schlägern über den gepflegte Rasen spazieren.

Trotz Lockdown kann im Wartburg-Golfpark weiter geputtet werden. "Unser Platz ist geöffnet. Allerdings ist es in den Wintermonaten logischerweise hier ziemlich ruhig. Nur die ganz Harten kommen derzeit, um allein oder zu zweit eine Runde zu spielen", sagt Andreas Neumann, der Vizepräsident des Golfclubs Eisenach im Wartburgkreis.

Während der Amateursport größtenteils zum Erliegen gekommen ist, ist Golf als Individualsport unter freiem Himmel erlaubt. Das gilt in Thüringen auch nach der verschärften Corona-Verordnung vom 10. Januar. In mehreren anderen Bundesländern mussten die Golfanlagen dagegen schließen. In Bayern versuchte eine Golfbetreibergesellschaft dies Regelung gerichtlich anzufechten, doch der Verwaltungsgerichtshof lehnte die Klage am Mittwoch ab.

Zu Beginn der Corona-Krise mussten auch die Thüringer Golffreunde im März und April pausieren. Insgesamt sei 2020 für den Golfclub ein schwieriges Jahr gewesen, wenngleich der Verein nicht klagen muss, wie Neumann betont. Zum einen war die Mitgliederentwicklung und die damit verbundenen Beitragszahlungen sehr positiv, zum anderen spülten Einnahmen aus Greenfee, Drivingrange oder auch Cartvermietung Geld in die Kasse. "Man hat gemerkt, dass die Leute kaum verreist sind und so viel Zeit zum Golfspielen hatten", so Neumann.

Mit den Einschränkungen und Abstandsregelungen hätten sich die Mitglieder arrangiert. "Mit dem Ergebnis", meint Neumann, "dass wir in unserem Verein stärker und geeinter denn je geworden sind." Auch einige Turniere konnten ausgetragen werden. Beispielsweise der Wettbewerb „Familien & Freunde", als 52 Spielerinnen und Spieler zu den Schlägern griffen. Die Siegerurkunden gingen in der Bruttowertung an Alexander Simmes und Helge Schubert sowie in der der Nettowertung an Nico Eberlein und Mario Bachmann.

Zudem nahm der Club im September an der in Dresden Ullersdorf ausgetragenen Einzelmeisterschaft des Landesverbandes Sachsen/Thüringen teil. Die besten Eisenacher Ergebnisse erzielten Thomas Meyer als Vizemeister der Altersklasse 50 sowie Alexander Simmes, der Bronze bei den Herren gewann.

Auch wenn sich derzeit einige dick eingemummelte Wintergolfer blicken lassen, die Hauptsaison in Wenigenlupnitz beginnt erst Anfang April. Dass aber 2021 auch noch keine vollständige Normalität bringen wird, ahnt Neumann. "Wir werden wieder vor große Herausforderungen gestellt, vor allem wenn es darum geht, einen verantwortungsvollen Spiel- und Turnierbetrieb zu organisieren und zu gewährleisten. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass es unser Verein mindestens genauso gut schaffen wird, wie im Jahr 2020." Positiv denken ist angesagt.