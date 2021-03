Internationales Juniors Battle fällt erneut ins Wasser

Eine von 17 Landeskader-Gewichthebern des SV 90 Gräfenroda ist Marie-Sophie Breitschuh in der Altersklasse 18. Sie hat als Bestleistung 111 Zweikampfkilogramm, reißt 50 und stößt 61 Kilogramm in der Gewichtsklasse bis -55 Kilogramm.

Lochen/Gräfenroda. Es ist das traditionelle Sommer-Highlight besonders für die Nachwuchsgewichtheber des SV 90 Gräfenroda. Obwohl die Teilnahme der Thüringer für 2021 schon vorgemerkt war, und auch der Veranstalter lange zuversichtlich war, muss das 19. Internationale Juniors Battle im österreichischen Lochen am See 2021 ausfallen.

Rudolf Kobler, der Sektionsleiter Gewichtheben des USV Lochen: „Leider haben wir uns aufgrund der anhaltenden Pandemie entscheiden müssen, das Turnier auch dieses Jahr zu canceln.“

Ursprünglich sollten die hochkarätigen Wettkämpfe des größten europäischen Nachwuchs-Turniers für die Altersklassen U11 bis 23 im Gewichtheben am 4. und 5. Juni in der Peter-Schnabel-Halle stattfinden. Auch Landestrainer Philipp Schreck hatte sich einiges vom Wettkampf versprochen, um die fehlende Wettkampfpraxis bei seinen Sportlern auch aus Herbsleben, Sömmerda, Schleusingen, Suhl, Crawinkel Breitungen und Mühlhausen aufholen zu können. Der SV 90 Gräfenroda stellt mit 17 Landeskadern und derzeit zwei Bundeskader-Hebern die meisten Sportler unter 28 Landeskader- und fünf Bundeskader-Athleten 2021.

„Nach Monaten ohne Wettkämpfe, ist jeder Wettkampfausfall umso ärgerlicher, zumal auch die geplante Ferienfreizeit mit dem Trainingslager über Ostern in Bad Blankenburg gestern abgesagt werden musste“, so der Gewichtheber-Landestrainer im Thüringer Athleten-Verband. Aufgrund des verlängerten Lockdowns bestünde momentan keine Möglichkeit in der Sportschule zu übernachten und ein Trainingslager dort durchzuführen.

Beim letzten Wettbewerb in Oberösterreich im Juni 2018 gewann Philipp Griebel die Gesamtwertung, nachdem er sich im Jahr zuvor einen Musekelriss im Arm zugezogen hatte und mehrere Monate ausfiel. Julia Perlt gab 2019 ein Comeback als Dritte und der da schon für die Junioren-Europameisterschaft in Bukarest qualifizierte André Langkabel verbesserte seine Bestmarke im Stoßen um zwei Kilogramm auf 168 Kilogramm und in der U12, dann 13 feierte Marc Pfeiffer 2018 und 2019 in Lochen erste große internationale Erfolge als Sieger.

Gräfenrodas Gewichtheber-Chef René Holtmann: „Schade, dass das Turnier jetzt schon das zweite Mal in Folge ausfallen muss, wir sind seit Jahren Stammgäste in Lochen und immer sehr gern dort.“ Mit jeweils 14 Hebern räumten die Gräfenrodaer in den letzten Jahren unter 150 Startern aus Tschechien, Wales, der Schweiz, Österreich und Deutschland stets kräftig ab und holten sich mit der Prämie von 500 Euro für die Mannschaftswertung ebenso regelmäßig immer auch gleich die Fahrtkosten der mit dem Thüringer Landesverband gekoppelten aufwendigen Reise zurück.