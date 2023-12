Janik Reiher holt deutschen Meistertitel

Saalfeld/Hannover Der Saalfelder Schwimmer startet gleich fünf Mal bei deutschen Meisterschaften in Hannover

Überaus erfolgreich verlief für die Saalfelder Schwimmer Janik Reiher und Claudia Rabold die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters im niedersächsischen Hannover. Denn sie kehrten mit zwei Medaillen und zugleich mit einem Titel zurück. Mit mehr als 1500 Teilnehmerinnen und über 5000 Starts war die Veranstaltung in diesem Jahr zu einem wahren Mega-Event geworden.

Claudia Rabold startete im Jahrgang 1975 über die 50-Meter-Strecken in Rücken und Schmetterling. In Rücken verpasste sie in der Altersklasse 45 mit einer Zeit von 35,06 Sekunden das Podest hauchdünn nur um 43 Hundertstel. Über 50 Meter Schmetterling kämpfte sie sich in 34,52 Sekunden auf einen starken achten Platz.

Janik Reiher vom Saalfelder Schwimmverein Foto: Claudia Rabold / OTZ

Janik Reiher startete über fünf Strecken. Zunächst standen die 200 Meter Freistil auf dem Programm. Gleich in seinem ersten Rennen gelang ihm der Sprung auf das Siegerpodest. In einer Zeit von 1:58,75 Minuten gewann er die Bronzemedaille in der Altersklasse 20. Diese Platzierung konnte er zwei Tage später noch einmal übertreffen.

Über 100 Meter Rücken schlug er nach 59,55 Sekunden als Erster der 29 Starter an. Damit ist er Deutscher Meister über 100 Meter Rücken in der Altersklasse 20 auf der Kurzbahn. Außerdem wurde er Sechster über 50 Meter Rücken, Achter über 50 Meter Freistil und Zwölfter über 100 Meter Freistil.

Martha Leidel holt nächsten Vereinsrekord

Am ersten Adventswochenende fand traditionell das „30. Adventsschwimmfest“ in Erfurt statt. Das siebenköpfige Saalfelder Team sprang 41-mal ins Wettkampfbecken der Roland-Matthes-Schwimmhalle - am Ende konnten 20 Medaillen erkämpft werden. Besonders hervorzuheben ist Ole Wachau (2011) mit fünf Medaillen. Martha Leidel (2011) brach zudem den Vereinsrekord über 400 Meter Lagen in der Altersklasse 12 - die neue Bestmarke liegt nun bei 6:29,90 Minuten. Die bisherige Rekordzeit war seit 23 Jahren ungebrochen, daher ist Marthas Leistung auf dieser Königsstrecke besonders hoch einzuschätzen.

Ferdinand Döring (2006) startete im offenen Mehrkampf über 100-Meter-Strecken - er schwamm mit 1414 Punkten auf den dritten Platz. Mina Leidel (2011), Lenny Ziebell (2011), Kim Lea Säuberlich (2008) und Lina Reiher (2006) erkämpften weitere Medaillen für den Saalfelder Schwimmverein und stellten Bestzeiten auf. Mit sehr guten Leistungen wurde damit die schwimmerische Adventszeit eingeläutet.