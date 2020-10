Seit dieser Saison fährt Jannes Fittje aus Langenhain im Porsche 911 für das Küs Team75 Bernhard im ADAC GT Masters. Unsere Zeitung sprach mit dem 21-Jährigen über den Stand der Dinge.

Zur Halbzeit der Serie stehen sie in der Gesamtwertung auf Platz 17, bei den Junioren auf Platz zwei. Zufrieden?

Ja. Ich denke, das war nicht allzu schlecht, auch wenn das Rennen auf dem Sachsenring zuletzt nicht so verlaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Ansonsten haben wir als Team immer mal Punkte mitgenommen, und bei der Juniorenwertung ist weiterhin alles möglich. Das war mein Ziel, dennoch müssen wir uns weiter steigern.

Was lief gut, wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?

Ich konnte mich im Qualifying immer steigern, grundsätzlich sind wir saubere Rennen gefahren und haben Punkte mitgenommen. Zu was es reicht, werden wir Ende des Jahres im November sehen. Dennoch will ich mich im Qualifying verbessern, auf den Runden schneller werden und auch im Rennen mehr Geschwindigkeit bekommen.

Schmerzt der nachträglich verloren gegangene zweite Platz auf dem Nürburgring immer noch ein bisschen?

Es bringt nix, darüber zu philosophieren. Aber ärgerlich ist es schon und schmerzt. Hätte der zweite Platz Bestand gehabt, wäre ich Neunter in der Gesamtwertung, hätte 20 Punkte mehr und wir hätten als Team auf dem Podium gestanden. Andererseits konnte jeder sehen, dass die Geschwindigkeit für vordere Plätze haben. Das müssen wir nur noch öfter zeigen.

Nächste Woche geht es in Österreich auf dem Red-Bull-Ring weiter. Was ist in den letzten drei Rennen für Sie und ihr Team drin?

Das ist schwierig einzuschätzen. Der Porsche lief bisher überall sehr ordentlich. Den Kurs erwarte ich aber als schwierig, der kommt eher der Corvette oder BMW entgegen, die auch eine höhere Top-Geschwindigkeit haben. Wir müssen schauen, was wir dort holen können. Hoffentlich kommen wir in die Punkte, am liebsten natürlich zweistellig.