Japanerin Yuki Tanabe komplettiert THC-Team

Mit Natsumi Akiyama bejubelt Yuki Tanabe (links) einen Treffer. Das Foto stammt aus dem Spiel zwischen Japan und Schweden bei der WM 2019 in Kumamoto.

Bad Langensalza. Mit der Nationalspielerin aus dem Olympia-Gastgeberland schließt der Thüringer Handball-Bundesligist die Personalplanungen für die neue Saison ab.

Der Thüringer HC hat seine Personalplanungen für die kommenden Spielzeit in der Handball-Bundesliga der Frauen abgeschlossen und seinem multikulturellen Team 2021/22 noch einen weiteren Akzent zugefügt. Aus Japan schließt sich Yuki Tanabe den Thüringern an. Sie unterzeichnete einen Zweijahresvertrag und bildet den zehnten Zugang in diesem Sommer bei den Thüringern, die wie im vergangenen Jahr einen enormen Umbruch zu bewältigen haben.

Trainer Herber Müller freut sich darauf, mit einer nahezu rundum neuformierten Mannschaft den Kampf um einen Podestplatz anzugehen. Und er ist froh, mit der Japanerin die Lücke auf der linken Seite schließen zu können. Nach dem Weggang von Nina Neidhart und dem Karriereende von Ina Großmann war die Außenposition nur mit Zugang Kim Braun (Bietigheim) besetzt. Die 24-Jährige aber schlägt sich noch mit einer Verletzung herum, sodass umso mehr Handlungsbedarf bestand. „Gerade hierzulande sind Linksaußen nicht allzu oft zu finden“, erklärte Müller.

Die Nationalspielerin vom Team Hokkoku Bank aus Kanazawa hatte er bereits länger im Blick. „Yuki ist die Nummer eins im japanischen Nationalteam. Sie ist eine pfeilschnelle Linksaußen, die mir durch ihren Spielwitz, aber auch ihre Schnelligkeit und ihre Abwehrstärke schon länger aufgefallen ist. Sie hilft uns sicherlich weiter“, sagt Herbert Müller. Er beobachtet sie seit 2017. Bei der WM zwei Jahre später sei sie noch stärker gewesen.

Die 31 Jahre alte Außenspielerin ist seit 2016 erneut bei dem japanischen Top-Team aktiv, das im Frühjahr zum siebten Mal in Folge und zum achten Mal überhaupt die Handball League gewonnen hatte. Von 2012 bis 2014 spielte sie schon für die „Honigbienen“, ehe sie zwei Jahre beim Fehérvár KC in Ungarn verbrachte.

„Sie will in Europa noch einmal angreifen“, benennt Müller die Intention der Nationalspielerin (67 Einsätze/186 Tore). Sie wird nach den Olympischen Spielen nach Deutschland kommen. Als Gastgeber spielt das vom Dänen Ulrik Kirkely trainierte Team seit 1976 mit den Damen zum zweiten Mal überhaupt bei einem olympischen Turnier mit.

Yuki Tanabe ist die erste japanische Handballerin beim THC, aber nicht die einzige Japanerin in der Bundesliga der Frauen. Ihre Teamgefährtin Haruno Sasaki ist vor kurzem von Dortmund bereits als Zugang vorgestellt worden. Mit Asuka Fujita spielte bereits von 2018 bis 2020 eine Japanerin für den BVB. Mit der 1,70 Meter großen Außenspielerin aber bekommt das THC-Team 2021/22 einen weiteren Farbtupfer. Von der Türkei bis Schweden umfasst das Aufgebot 2021/22 insgesamt 14 Nationen.