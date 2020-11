Das 11. Schleizer Dreieck Jedermann soll im kommenden Jahr am 20. Juni stattfinden. Nach der coronabedingten Zwangspause in diesem Jahr soll es nach dem Willen der Veranstalter wieder ein Radrennen auf dem Schleizer Dreieck im kommenden Jahr geben.

„Wir möchten Zuversicht verbreiten und auch die Radler anspornen gezielt für das neue Sportjahr zu trainieren“, so Vera Hohlfeld aus dem Veranstalter-Team.

Die Stadtverwaltung Schleiz und die TRF Thüringer Sportmarketing GmbH sind auch im kommenden Jahr wieder Veranstalter und Organisator des Schleizer Dreieck Jedermann Rennens. Die Anmeldung zur Veranstaltung soll im Dezember, spätestens Anfang Januar freigeschalten werden.

Zur Auswahl stehen, wie in 2020 geplant, folgende Rennen auf dem Schleizer Dreieck: Rennen 1 über 121,6 Kilometer, Rennen 2 über 76,0 km, Rennen 3 über 38,0 km.

Älteste Naturrennstrecke Deutschlands

Der Kurs der ältesten Naturrennstrecke Deutschlands führt entlang des historischen „Dreiecks“ auf einer 7,6 Kilometer langen Runde. Es werden 22 Kurven durchfahren. Der tiefste Punkt ist in der Seng mit 470 Metern über Normalnull und der höchste Punkt befindet sich am Schauerschacht mit 539 Metern. Gerade Strecken wechseln sich mit kleinen aber kantigen Anstiegen und Abfahrten ab. Die einzelnen Jedermann-Rennen werden in kurzen Abständen nacheinander gestartet. Start und Ziel befinden sich wieder am alten Start- und Zielbereich am Schleizer Dreieck.

Wer sich bis 31. Januar 2021 anmeldet erhält einen Frühbucherrabatt. Anmeldungen sind bis 16. Juni 2021 möglich. Das Schleizer Dreieck Jedermann (76- und 121,6-km-Rennen) ist eine Veranstaltung zur Rennserie „German Cycling Cup“.

„Uns ist bewusst, dass wir in diesen Zeiten kaum Planungssicherheit garantieren können, dennoch wollen wir mit der Terminbekanntgabe einen Orientierungspunkt für die Wettkampfplanung der Athletinnen und Athleten für kommendes Jahr schaffen“, so Veranstaltungsleiterin Annekathrin Reinhold. Die übertragenen Startplätze von 2020 behalten die Gültigkeit für den Start zum 11. Schleizer Dreieck Jedermann am 20. Juni 2021.