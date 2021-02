Jena besiegt Hagen 87:82

Gegen ersatzgeschwächte Hagener kam Science City Jena im Heimspiel der 2. Basketball-Bundesliga zu einem 87:82 (45:33)-Erfolg. Gegen den nur mit acht Spielern angereisten Tabellenvorletzten taten sich die Jenaer schwer, führten zeitweise mit 14 Punkten, doch in das letzte Viertel ging es beim Stand von 64:62. "Wir sind glücklich, dass wir dieses Spiel gewonnen haben", sagte Assistenztrainer Steven Clauss, der den erkrankten Cheftrainer Frank Menz vertrat. Gegen einen ersatzgeschwächten Gegner sei es oft besonders schwer zu spielen, "weil Hagen ohne Druck spielen konnte, völlig gelöst und locker in die Partie gehen konnten." Doch die Jenaer machten es dem Gegner auch oft leicht, heranzukommen. "Zu viele Fehler. 19 Ballverluste sind einfach zu viel. Das hat nichts mit dem Gegner zu tun", kritisierte Steven Clauss. Doch am Ende standen die Jenaer als Sieger auf dem Parkett und setzten sich an die Tabellenspitze. Allerdings kann sich Rostock am Sonntagnachmittag mit einem Sieg gegen Kirchheim Platz eins zurück erobern.