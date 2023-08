Jena im Landespokal nach Neustadt, Erfurt spielt bei Geratal

Am ersten September-Wochenende rollt der Ball in der zweiten Hauptrunde im Thüringer Landespokal.

Jena. Vor lösbaren Aufgaben stehen die Thüringer Fußball-Regionalligisten in der zweiten Runde des Landespokals. Jena und Erfurt müssen jeweils bei einem Thüringenligisten ran.

In der 2. Hauptrunde des Thüringer Landespokals muss Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena, der als Cup-Verteidiger in der ersten Runde spielfrei war, beim Thüringenligisten Blau-Weiß Neustadt/Orla antreten. Das ergab am Sonntag die Auslosung in der Halbzeitpause des Jena-Spiels gegen Lok Leipzig.

Jannes Werner, der Kapitän der Jenaer A-Junioren, loste derweil dem FC Rot-Weiß Erfurt ein Auswärtsspiel bei der SpVgg Geratal aus der Thüringenliga zu.

Der ZFC Meuselwitz muss beim FSV Sömmerda aus der Landesklasse antreten. Ein Topduell wartet auf den FC An der Fahner Höhe, der sich mit Ligarivale Wacker Nordhausen auseinander setzen muss. Spieltermin ist das Wochenende vom 8. bis 10. September.