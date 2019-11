Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jena mit zwei Heimsiegen in nicht einmal 24 Stunden

Wenn die Formkurve stimmt, kann ein Doppelspieltag viel bewirken. Wenn nicht, kann es auch schnell in die Hose gehen. Bei den Oberliga-Tischtennis-Herren von Schott Jena stimmte am vergangenen Wochenende die Form. Zunächst wurde am Samstag die Vertretung von TTZ Sponeta mit 9:5 zurück nach Erfurt geschickt. Keine 24 Stunden später stand auch gegen TSV Elektronik Gornsdorf ein 9:3-Heimsieg auf dem Protokoll. Damit kletterte das Team um Kapitän Philip Schädlich von Tabellenrang neun auf den vierten Platz. In der sehr ausgeglichenen Liga ein wichtiger Schritt für die Schottianer.

Gegen Erfurt konnten mit Schädlich, Marth, Fiodarau, Sprengel, Schreyer und Bradei alle Jenaer Akteure mindestens einen Einzelsieg zum Ergebnis beisteuern. Simon Schreyer gewann gar beide Einzel, hinzu kamen zwei Doppelsiege. Bei Erfurt überzeugte der Pole Krzysztof Strzakowski mit zwei Siegen.

Die Kulisse war mit 15 Zuschauern ebenso enttäuschend wie tags darauf gegen Gornsdorf. Dabei spielte Schott mit identischem Personal wiederum souverän auf, gewann anfangs alle drei Doppel. Im Einzel war diesmal Andrei Fiodarau nicht zu schlagen.