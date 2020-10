Der Saisonauftakt für die Handballteams des HBV Jena und des SV Hermsdorf hätte unterschiedlicher nicht sein können.

Jena verlor zuhause mit 23:24 knapp gegen HG Köthen. Der Punktspiel-Einstand vom neuen HBV-Trainer Svajunas Kairis gegen seinen Exverein missglückte.

Am Samstag müssen die Männer in der Handball-Oberliga Mitteldeutschland zum HC Einheit Plauen, die sich zum Auftakt vom Stadtrivalen SV 04 Plauen Unentschieden trennten. Los geht es um 16 Uhr. Eine Spielklasse darunter ist der SV Hermsdorf auf den zweiten Saisonsieg aus.

Mühlhausen zu Gast im Holzland

Zum Thüringenliga-Start siegte die Mannschaft von Mario Kühne überlegen in Suhl (30:22). Ziel sei am Ende der Saison ein Platz auf dem Treppchen.

Dafür will man schon am Samstag, zuhause gegen den VfB TM Mühlhausen, nachlegen. Anpfiff in der Werner-Seelenbinder-Sporthalle ist 19.30 Uhr.