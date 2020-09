Jena-Zwätzen verhindert Bad Lobensteiner Tabellenführung

Das hätte in der Nachspielzeit noch schlimmer kommen können für die Lobensteiner. Ein abgefälschter langer Ball rasierte die Oberkante der Querlatte.

So blieb es bei einem 1:1 (1:0) in einem Spiel, was die Koseltaler hätten gewinnen müssen. „Wir waren zu schnell mit der Führung zufrieden und dachten, das reicht. Es hat aber nicht gereicht, weil wir den Gegner stark gemacht haben“, so die Worte von VfR-Trainer Heiko Becker.

Die Zwätzener Mannschaft nahm die von ihrem Trainer Daniel Sander verordnete Taktik an, tief zu stehen und mit langen Bällen auf ihre Spitzen Kevin Nenz und Peter Mill für Gefahr zu sorgen. Die Hausherren brauchten bei Dauerregen ihre Zeit, sich zu finden.

Erster brauchbarer Angriff führt zum Tor

Der erste flüssige Angriff brachte gleich die Führung. Sebastian Mai schickte Kevin Hammerschmidt, dessen Ablage schob Oliver Hölzel ein (18.). Zwar sollte es nach dem Seitenwechsel für die Hausherren besser werden, doch blieb es bei Ansätzen. Zwätzens Schlussmann Marcel Witzenhausen entschärfte eine Großchance von Hammenschmidt zentral vor dem Kasten (57.).

Als Sebastian Mai von der Zwätzener Defensive noch rechtzeitig ausgebremst werden konnte (67.), witterten die Gäste, dass für sie mehr drin war. Von der Mittellinie auf der linken Außenbahn marschierte Kevin Nenz auf und davon, die VfR-Abwehr brachte ihn nicht zum Stehen. Sein Flachschuss ins lange Eck überraschte Richie Steinbach, der in Richtung kurzes Eck spekulierte (73.).