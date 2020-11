„Seit gefühlten Ewigkeiten haben wir kein Heimspiel mehr gegen Jena-Zwätzen gewonnen“, freute sich der Greizer Trainer Martin Donath über den unerwarteten 5:2 (4:0)-Heimsieg. Genau im August 2014 war es, als Greiz auf dem Tempelwald 3:1 letztmals siegte. „Aber es lief diesmal optimal, jeder Schuss war ein Treffer.“

Für Zwätzen kam in Greiz viel Negatives zusammen. Ohnehin nicht gut in die Partie gekommen, verloren die Jenaer Philipp Meudtner bereits nach 18 Minuten durch Gelb-Rot. Nach taktischem Foul schubste er bei Rudelbildung einen Gegner. Der Schiedsrichter ließ kein Fingerspitzengefühl walten.

Da stand es schon 0:1 (14.). Hannes Schmeißer hatte beim Konter Keeper Marcel Witzenhausen keine Chance gelassen. Die nächsten beiden Gegentreffer waren nicht der Unterzahl geschuldet, resultierten aus schlechter Zuordnung nach Ecken. Richard Helmrich schnürte den Doppelpack, per Kopf und Fuß. Beide Male stand er bei Ablagen sträflich frei im Fünfer (27., 30.).

Wäre nicht vor der Pause noch das 0:4 (45.) durch Lamin Darboe nach Ballverlust am Sechzehner gefallen, vielleicht wären die Gäste noch herangekommen. Denn Trainer Daniel Sander nahm in der Halbzeit ein paar Änderungen vor, um der Zwätzener DNA zu folgen -- mit Angriffsfußball etwas zu versuchen. Trotz Unterzahl dominierten die Gäste fortan, konnten ihre Chancen jedoch nicht verwerten und machten weiterhin Fehler. Einer führte zum 0:5 (58.). Wieder war Darboe der Nutznießer, als Zwätzen einen eigenen Einwurf verdaddelte.

Es spricht für die Gäste, dass sie sich nicht hängen ließen. Peter Mill stand beim 5:1 (63.) am Ende der Kombinationskette. Erik Tauch verwandelte einen an Lukas Best verwirkten Elfer zum 5:2-Endstand. Wer weiß, was möglich gewesen wäre, hätten Sebastian Figuth und Lukas Best nicht die scharfe Flanke Mills in der 75. Minute knapp verpasst.