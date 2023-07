Jenaer Basketballer Lorenz Bank für Nationalteam nominiert

Jena. Lorenz Bank nimmt an einem Lehrgang für die U23-Auswahl teil, kann sich dem Bundestrainer präsentieren und hofft auf die Teilnahme an einem Turnier in Kanada.

Die Nationalhymne muss Lorenz Bank nicht üben, „die habe ich schon drauf“, sagt der 22-Jährige und lacht. Der Basketballer von Zweitligist Medipolis SC Jena wurde zum ersten Mal in seiner Karriere in eine Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) berufen. Er wird ab dem 6. Juli in Frankfurt am Main an einem Lehrgang der A2-Nationalmannschaft (U23) teilnehmen, den Bundestrainer Gordon Herbert persönlich betreut.

„Es ist eine große Ehre für mich und ich freue mich riesig, zunächst für den Auswahl-Lehrgang nominiert worden zu sein“, sagt Bank, der sich seine Berufung redlich verdient hat. Als Leihspieler von Phoenix Hagen wusste der gebürtige Magdeburger in der vergangenen Saison zu überzeugen, wurde von Trainern und Spielern zum besten Nachwuchsspieler der ProA gewählt. In der kommenden Spielzeit wird er wieder das Trikot seines Heimatvereins aus Jena tragen.

In Frankfurt gehört Bank zu einem 15-köpfigen Aufgebot des DBB. Zwölf Talente werden es in den Kader schaffen, der ab 11. Juli in Kanada am „Globl Jam 2023“ teilnimmt. Dabei stehen Duelle gegen Kanada (11. Juli), die USA (12. Juli) und eine U23-Auswahl aus Afrika (13. Juli) an. „Natürlich hoffe ich, auch dort dabei sein zu dürfen.“

Für Spieler wie Bank ist das Turnier eine gute Gelegenheit, sich in den Blickpunkt des Bundestrainers zu spielen. „Einige Spieler können so den nächsten Schritt in Richtung Herren-Nationalmannschaft machen“, wird Bundestrainer Herbert vom DBB zitiert.