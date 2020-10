Rico May (47) aus Orlamünde ist am Dienstag auf der Spitzensport-Tagung des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) in Kienbaum als neuer DLV-Nachwuchs-Bundestrainer für die Disziplin Kurzhürde im männlichen Bereich vorgestellt worden.

Im Hauptberuf bleibt May Lehrer am Jenaer Sportgymnasium. Und May ist auch weiterhin für die Sportler seiner Trainingsgruppe in Jena zuständig. „Die Funktion im DLV kommt hinzu. Ich habe alles abgesprochen, vor allem mit meiner Familie, da ich jetzt mehr für den Sport, für die Leichtathletik im Einsatz bin. Ich sehe diese Funktion als Chance. Deshalb habe ich auch zugesagt. Es macht mich auch ein wenig stolz“, sagte May.

Angesprochen wurde er vom leitenden Hürden-Bundestrainer, Volker Beck. Sein Name dürfte vor allem älteren Freunden der Leichtathletik sofort etwas sagen. 1980, also vor 40 Jahren, wurde Volker Beck in Moskau Olympiasieger über 400 Meter Hürden in 48,70 Sekunden. Außerdem holte er mit der DDR-Nationalmannschaft Silber in der 4-mal-400-Meter-Staffel.

Erfolge nicht unbemerkt

Dass Rico May in den Kreis der Kandidaten rückte als Nachwuchs-Bundestrainer, lag ganz sicher auch an den Erfolgen, die er in den vergangen Jahren mit seinen eigenen Sportlern aus Jena national erreichte. „Ganz klar, ich muss mich zuerst bei meinen Athleten bedanken. Wenn sie nicht diese Leistung erzielt hätten oder noch erzielen, wäre ich wohl nie in den Fokus beim DLV gerückt“, sagte May.

In der Disziplin Kurz-Hürde hängt Deutschland bei den Erwachsenen im europäischen Vergleich hinterher. Aktuell gibt es im männlichen Bereich mit Georg Traber (27) und Erik Balnuweit (32) nur zwei Sportler, die sich für internationale Meisterschaften qualifizieren können. Dahinter klafft eine Lücke.

May soll mithelfen, dass der deutsche Hürdensprint bei den Männern wieder bessere Tage erlebt. Mit Alexander John, Hürden-Bundestrainer bei den Erwachsenen, und mit einem Sportfreund aus Hannover, der sich um den weiblichen Nachwuchs in der U18 und U20 kümmert, gibt es ab sofort ein Kurz-Hürdenteam.

„Der Sprint oder die Speerwerfer haben es uns doch gezeigt, was möglich ist, wenn man bestimmte Maßnahmen, wie Lehrgänge oder Trainingslager gemeinsam angeht. Dass Alex John in Leipzig aktiv ist, hat meine Entscheidung unterstützt, das Amt zu übernehmen. Von Jena bis nach Leipzig ist es nicht weit. Da kann man sehr gut kommunizieren. Das sind kurze Wege. Das macht die Zusammenarbeit viel einfacher“, sagte May.

Der 47-Jährige erhofft sich durch seine Arbeit auch einen Mehrwert für Jena als Leichtathletik-Standort.

Beim LC Jena klopft auch ein Talent an die Tür. Mit Nick Klenert aus Rudolstadt lernt und trainiert der schnellste Hürdenläufer Deutschlands in der M14 in Jena. Die 80 Meter Hürden absolvierte Klenert im Juli in Halle in 10,86 Sekunden. Mit dieser Zeit führt Klenert auch die Deutsche Jahresbestenliste der M15 an. „Ich würde mich freuen, wenn ich den Jungen vielleicht in ein oder zwei Jahren bei mir begrüßen könnte.“