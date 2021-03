Jenaer Sportbeauftragter Matthias Weißbrodt: „Mir blutet das Herz“

Jena Interview mit dem Sportbeauftragten der Stadt Jena Matthias Weißbrodt zu Finanzen, rückläufigen Zahlen bei den Vereinsmitgliedern und verwaisten Sportanlagen.

Seit August 2020 ist Matthias Weißbrodt der Sportbeauftragte der Stadt Jena. Der 39-Jährige vertritt Vanessa Baum, die gerade im Mutterschaftsurlaub weilt. Nach eigenen Angaben hat sich Matthias Weißbrodt in zahlreichen Sportarten ausprobiert: Fußball, Hockey, Tischtennis. Er sei jedoch in keiner Sportart herausragend gewesen. Während seiner Tage in der Grundschule entdeckte er den Triathlon für sich – und die Begeisterung für die Sportart hat bis heute angehalten. Womit er als Sportbeauftragter einer „Sportstadt“ in Zeiten von Corona konfrontiert wird, ob die Pandemie in der hiesigen Sportlandschaft Spuren hinterlassen wird und wo er generell noch Defizite in Sachen Sport in Jena sieht, können man im folgenden Interview lesen. Und eines sei verraten: Der Wirtschaftsingenieur hat auch noch Interessen jenseits der Leibesübungen.