Jenaer Triathlet Christian Altstadt mit Vollgas zum Flughafen

Der Schalter hatte schon geschlossen, das Flugzeug befand sich bereits auf dem Rollfeld in Arrecife – doch am Ende schafften es Christian Altstadt und sein Mitstreiter Hubert Hammerl doch noch, saßen beide am vergangenen Sonntag im Flieger von Lanzarote gen Frankfurt am Main. „Auf den allerletzten Drücker“, resümiert Christian Altstadt erleichtert, der vom 11. bis 24. Januar auf der nördlichsten der Kanarischen Inseln für ein Trainingslager verweilte.

Vor dem Abflug hatten der Profi-Triathlet aus Jena und sein Mitstreiter bereits einen eigenen Corona-Schnelltest gemacht, doch der wurde von den Sicherheitsbehörden vor Ort nicht akzeptiert – und ab da wurde es noch einmal richtig spannend. Die beiden Athleten ließen gefühlt alles stehen und liegen und fuhren für einen weiteren Test mit einem Taxi in das Hospital von Arrecife. Ergebnis: negativ. „Mit Vollgas sind wir dann wieder zum Flughafen zurückgefahren, per Funk wurde das Startprozedere unterbrochen“, berichtet Altstadt, der sich fürs Erste in Quarantäne in Jena befindet.

Doch abgesehen von der anfangs etwas holprigen Rückreise zeigte sich Altstadt mit dem Trainingslager sehr zufrieden, konnte er sich doch allen Teildisziplinen des Triathlons intensiv widmen – auch dem Schwimmen, da das Hotel einen Pool besaß. Über 30 Stunden hätten Hammerl und er pro Woche trainiert, allein jeden Tag mindestens drei Stunden im Sattel verbracht. Der Höhepunkt sei die vollständige Umrundung der Insel gewesen, 185 Kilometer mit 2700 Höhenmetern in gut sechseinhalb Stunden. „Alles in allem war es einfach nur traumhaft. Die Temperaturen waren sehr angenehm, so um die 18 Grad und viel Sonne“, sagt Altstadt. Ja, er habe sich sogar eine Radfahrerbräune, eine Radkante, geholt.

Touristen habe er auf der Insel kaum gesehen, sein Hotel sei höchstens zu zehn Prozent ausgebucht gewesen, berichtet der Triathlet.

Ach ja, hätten er und Hammerl ihren Rückflug am Sonntag verpasst, hätten sie wohl mindestens eine Woche oder gar länger unfreiwillig auf Lanzarote ausharren müssen. „Die streichen gerade alle Flüge“, sagt Christian Altstadt.