Jenas Maciej Gaszynski (rechts) im Zweikampf mit Fahner-Spieler Marvin Schindler. Beim Aufsteiger spielte Zeiss II am Freitag 0:0.

Großfahner. Fußball: Trainer Heiko Weber schickt im Oberligaduell bei Fahner Höhe die Zeiss-A-Junioren-Truppe auf den Platz. Am Ende steht ein torloses Remis

Zeiss II gleich Zeiss-Youngster stimmte in der Oberligapartie bei Aufsteiger FC An der Fahner Höhe am Freitagabend noch mehr als sonst. Das Durchschnittsalter des U21-Teams betrug beim torlosen Remis lediglich 17,9 Jahre.