Jenny Hipp verstärkt den FC Carl Zeiss Jena

Jena. 22-Jährige wechselt nach dem Studium von Massachusetts zum Zweitbundesligisten nach Jena. Sie stammt aus dem Nachwuchsleistungszentrum in Potsdam

Die Zweitligafrauen des FC Carl Zeiss Jena können einen weiteren Zugang begrüßen. Vom College im US-amerikanischen Massachusetts wechselt die 22-jährige Jenny Hipp an die Saale. Die frühere deutsche U-Nationalspielerin und U17-Europameisterschaftsteilnehmerin von 2015 verweilt bereits seit einigen Tagen in Jena, konnte sich gut ins Team integrieren sowie im Probetraining und in Testspielen ihr Können unter Beweis stellen.