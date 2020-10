Jens Möckel: Unbefangen ins alte Wohnzimmer

Nachdenklicher Abgang, optimistische Rückkehr: Jens Möckel, hier nach einer Niederlage seiner Erfurter in der Drittliga-Abstiegssaison 2017/18, nach der er seine Profikarriere beenden musste, kehrt am Sonntag als Spieler des FC An der Fahner Höhe ins Steigerwaldstadion zurück.

Dachwig/Erfurt. Der Verteidiger spielte 200-mal für den FC Rot-Weiß Erfurt und trifft am Sonntag mit dem FC An der Fahner Höhe auf seinen Ex-Verein.

Das malade linke Knie zwickt nicht mehr so oft. Der Abschied vom Profifußball und zwei Jahre Pause haben ihm gut getan. „Ich bin nicht zögerlich, weder im Training noch im Spiel, habe Vertrauen in mein Knie“, sagt Jens Möckel. Zweimal Training in der Woche und am Wochenende ein Spiel seien absolut vertretbar, da, wo er jetzt spielt, in der Oberliga beim Aufsteiger FC An der Fahner Höhe. „Das ist sogar gut, so wird die Muskulatur wenigstens erhalten“, meint der 32-Jährige.