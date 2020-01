JFC Saale-Orla holt RB Leipzig & Dynamo Dresden nach Pößneck

Das ging den Kickern im gelben Trikot des JFC Saale-Orla, dann doch etwas schnell. Kaum war die Partie gegen die U 13 von RB Leipzig angepfiffen, lagen sie bereits zurück; Nach weniger als einer Minute stand es bereits 0:3. Der Jugendfußballclub hatte in die Pößnecker Rosenthalhalle geladen und eine solche Ansammlung renommierter Vereine hat es an der Orla wohl selten gegeben. Neben dem Bundesliga-Herbstmeister entsandten auch Dynamo Dresden, der Chemnitzer FC und der FSV Zwickau sowie die beiden Thüringer Schwergewichte aus Erfurt und Jena ihre D-Junioren, die aufzeigten, wie gepflegt man in diesem Alter schon Fußball spielen kann.

„Sportlich sind wir natürlich weit weg von den Leistungszentren, aber in so einem Turnier kann man den Abstand zumindest vereinzelt etwas verringern. Nichtsdestotrotz sind die Unterschiede riesig“, meinte JFC-Coach Veit Wohlfahrt, etwa mit Blick auf das Trainingspensum oder die Tatsache, dass bei den großen Clubs bereits gesichtete Spieler aktiv sind. Und zumindest in den Partien gegen Jena und Zwickau, die jeweils mit zwei Toren Unterschied verloren gingen, gelang es den Gastgebern, über weite Strecken Paroli zu bieten.

Einmaliges Erlebnis für JFC-Kicker

Doch ganz klar: Für die Kicker aus Pößneck und Umgebung ging es auch gar nicht darum, um den Turniersieg mitzuspielen. „Es ist ein ganz besonderes Ereignis. Ob jemals wieder einer von ihnen gegen RB Leipzig oder Dynamo Dresden spielt? Ich wage es zu bezweifeln“, so Wohlfahrt, der sich gemeinsam mit den gut gefüllten Rängen über immerhin drei Treffer seines Teams freuen durfte.

Den Sieg sicherte sich ungeschlagen die Leipziger Auswahl, für die das Turnier vor allem der individuellen Förderung diente, wie Trainer Tom Stuckey erklärte. „Für uns liegt der Schwerpunkt hier ganz klar auf individuellen Inhalten und der Ausbildung. Unabhängig davon wollen wir natürlich jedes Spiel gewinnen, aber es kommt auf das Wie an – und das machen die Jungs heute sehr gut.“

Turniersiege für RB Leipzig und Viktoria Berlin

Und weil an diesem Sonnabend einmal die großen Namen eingeladen waren, ging es gleich am Nachmittag weiter, als beim C-Junioren-Turnier unter anderem gleich fünf Regionalligisten – die höchste Spielklasse in diesem Alter – vertreten waren. Doch anders als am Vormittag beschränkte sich der JFC hier auf das Gastgeberdasein, da man sportlich noch weniger Land gesehen hätte, als mit der D-Jugend, die in der Verbandsliga spielt. Der Sieg im zweiten Turnier des Tages ging an Viktoria Berlin, das sich im Finale vom Punkt gegen den FC Carl Zeiss Jena behauptete.

Insgesamt hat der JFC Saale-Orla für diesen Winter neun Hallenturniere geplant, wobei die zwei hochkarätig besetzten Wettbewerbe vom Sonnabend die klaren Höhepunkte sind. Möglich wurde das vor allem durch die Kontakte des Sportlichen Leiters des JFC, Johannes Liebmann, der Nachwuchstrainer beim FC Carl Zeiss Jena war. „Ein paar Kontakte sind übrig geblieben“, merkt er mit einem Schmunzeln an. Und das Spiel gegen RB Leipzig? Da fingen sich die Gastgeber nach dem frühen 0:3-Rückstand und ließen immerhin fünf Minuten kein weiteres Gegentor zu. Letztlich setzte es beim 0:8 aber die höchste Niederlage des Tages.