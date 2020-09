Johannes Trenks aus Seebergen an der ZDF-Torwand

Mainz/Seebergen. Kreisliga-Stürmer Johannes Trenks aus Seebergen stand beim ZDF-Sportstudio an der Torwand und duellierte sich mit Thomas Hitzlsperger.

Auch wenn das Runde diesmal nicht den Weg ins Eckige fand, blieben Johannes Trenks nur positive Erinnerungen. „Das war ein einmaliges Erlebnis“, sagt der 34-Jährige, der am vergangenen Samstag ins Sportstudio des ZDF eingeladen war und sich an der Torwand mit dem früheren Nationalspieler Thomas Hitzlsperger duellierte. Dieser traf einmal ins untere Loch. Trenks, der sich bei der zweiten Mannschaft der SG Siebleben seit Jahren in der Kreisliga als Torschütze vom Dienst etabliert hat, verpasste ein Unentschieden bei den sechs Versuchen knapp.