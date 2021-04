Judoka des SV 1883 Schwarza wollen im Radio siegen

Rudolstadt. Duell mit dem Moderator bei mdr Thüringen um 500 Euro

Nicht auf der Tatami, sondern im Radio: Die Schwarzaer Judoka kämpfen ab Montag um den Maximalgewinn bei mdr Thüringen. Als „Morgenhahnteam“ sind die Judo-Kämpfer des SV 1883 dann täglich on air, um 500 Euro Unterstützung für ihr nächstes Trainingslager zu erspielen

Die Judoka in Schwarza leben ihren Sport. Für die 89 Mitglieder zwischen vier und 70 Jahren geht es neben dem Training vor allem auch um den Zusammenhalt. Die Trainer fahren mit den Jugendlichen und den Kindern gern in Trainingslager: Dort wird nicht nur gekämpft und trainiert, sondern auch gewandert, geklettert und geschwommen. Oder es geht auch mal über das Wochenende nach Meura zum Zelten. Dazu kommen Fahrten zu großen Turnieren: Mindestens eins stand bis jetzt jedes Jahr im Kalender – ob beim größten Jugendturnier in den Niederlanden oder 250 Meter unter Tage in Polen: Die Schwarzaer haben sich international bewiesen.

Jetzt in Corona-Zeiten ist das alles schwierig, aber vielleicht können die Sportsfreunde vom SV 1883 in der kommenden Woche den Moderator im übertragenen Sinne aufs Kreuz legen: Wenn die Schwarzaer als „Morgenhahnteam“ jeden Tag die richtige Antwort im Spiel mit dem Radiomoderator haben, könnten am Ende der Woche 500 Euro rausspringen.

Die Herausforderung ist, täglich eine Frage aus Sport, Aktuellem, eigenem Themengebiet, Natur oder Musik zu beantworten. Wenn das Team die richtige Lösung parat hat, erhält es 100 Euro.

Mo bis Fr, ab fünf Uhr, Radio mdr Thüringen