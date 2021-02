Judoverband verlegt Turnier in Bad Blankenburg in den Herbst

Das Positive vorweg: Zwar fällt das Internationale Judo-Turnier um den Thüringenpokal, das alljährlich in der Landessportschule mit seinen mehr als 500 Teilnehmern aus zwei Dutzend Ländern in diesem Jahr corona-bedingt im kommenden Monat aus. Aber der Thüringer Judo-Verband hat gemeinsam mit dem Bundesverband und den Veranstaltern des Schwester-Turnieres in Bremen einen Ausweichtermin gefunden: Wenn alles klappt, findet das traditionelle Turnier für die jungen Mädchen und Frauen der Altersklasse U 18 und U 21 im Herbst statt. Das sagte Thomas Sens, der in den vergangenen Jahren das Turnier federführend organisierte, gegenüber dieser Zeitung.