Jürgen Panse ist den Wismut-Boxern immer treu geblieben

Immerhin 460 Kämpfe hat Jürgen Panse als Kampfrichter bestritten, doch der Fight Mario Loch vs. Jörg Gittner anlässlich der ersten Box-Gala war heikel, das Gefecht hitzig, als ging es um einen WM-Titel. . Mit ruhiger Hand, wie seine Art ist, brachte Jürgen Panse den Kampf über die Runden. Das war 2006, zwei weitere Box-Galas mit den Kämpfern von einst hat es gegeben.

Zur Premiere vor 14 Jahren kam Jürgen Panse mächtig ins Schwitzen, kaum eine Eintrittskarte war verkauft, doch am Abend war das Kultur- und Kongresszentrum ausverkauft – ein Erfolg und ein Fingerzeig, dass das Boxen nach wie vor gefragt ist, seine Anhänger hat. 2006 hatte Jürgen Panse mit weiteren ehemaligen Wismut-Boxern einen neuen Box-Verein gegründet. Die Sportart lag am Boden, der BC Thüringen Gera hatte sich erst vom SSV Gera getrennt und wenig später aufgelöst.

Tradition ist vorgegeben

„Wir sehen uns in einer Reihe mit der BSG und SG Wismut Gera“, sagt Jürgen Panse, der vom ersten Tag an und nun seit 14 Jahren Präsident des BC Wismut Gera ist. Auch als sich nach der Wende die Boxer der Bezirke Suhl, Erfurt und Gera zum Thüringer Boxverband zusammenschlossen, war Jürgen Panse Gründungspräsident. „Keine leichte Zeit, fast alles war neu für uns.“

Neue Vereins- und Verbandsstrukturen mussten her, die Finanzierung geklärt werden, bis wir in Bochum dem Deutschen Box-Verband beitreten konnten. Zum Abschied und zum Start in die neue Zeit gab es in Bochum einen Länderkampf BRD gegen DDR, den die Gastgeber gewannen, „weil schon etliche DDR-Boxer die Seite gewechselt hatten. Sonst ein Unding“.

Auch schon wieder 30 Jahre her, das olympische Boxen hat zu kämpfen, der BC Wismut Gera wiederum entwickelte sich stetig, Erfolge auf Landesebene und Medaillen bei Deutschen Nachwuchsmeisterschaften wurden erkämpft. Das zehnte Wismut-Pokalturnier, inzwischen international, und die deutschen Nachwuchsmeisterschaften, für die die Geraer den Zuschlag erhalten hatten, mussten wegen der Corona-Krise verschoben werden. „Wir hoffen, dass es 2021 klappt. Dann begehen wir als BC Wismut auch unser 15-Jähriges“.

Über 90 Kämpfe bestritten

Dass Jürgen Panse, der aus Zella-Mehlis stammt, auch Boxer war, versteht sich. Als die Eltern berufsbedingt nach Gera kamen, meldete sich der Junge bei Fritz Triller und Horst Reimann, die ihm die Grundbegriffe des Boxens beibrachten. Bezirksmeister wurde er, über 90 Kämpfe stehen in seinem Startbuch. Die Armeezeit brachte ein jähes Ende.

„Ich bin auf einer vereisten Kampfbahn gestürzt und habe mit die Hand gebrochen.“ Boxverbot. Jürgen Panse ging nach Dresden zum Studium, kam als Diplom-Ingenieur für Informationstechnik nach Gera zurück, arbeitete bei der SDAG Wismut.

Als Kampfrichter dabei

Die Idee entstand, eine Kampfrichter-Lizenz zu erwerben. Gesagt. Getan. 1989 kam die EABA-Lizenz hinzu, an seine Einsätze beim Internationalen TSC-Turnier in Berlin, in Kaunas oder Tatabanya erinnert er sich gern und über den Kampf am 7. Oktober auf der Box-Gala muss er noch immer schmunzeln und sagt: „Es ist alles gut gegangen.“