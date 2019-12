Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Julian Puffe fährt jetzt für Honda

Der Schleizer Motorradpilot Julian Puffe hat sein Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr bereits vorzeitig erhalten. Noch vor wenigen Tagen sah die Zukunft des Vizemeisters der IDM Superbike 1000 wenig rosig aus. Trotz Vertrag verlor der 24-Jährige seinen Platz im BMW-Werksteam in der Langstreckenweltmeisterschaft an Markus Reiterberger. Auch Team im alpha Racing-Van Zon-BMW schob Teamchef Werner Daemen, den besten deutschen Piloten in der Superbikeklasse in der vergangenen Saison auf das Abstellgleis. Doch in der vergangenen Woche wendete sich alles zum Positiven: Julian Puffe unterzeichnete bei Teamchef Jens Holzhauer einen Vertrag für die Saison 2020 in der IDM Superbike 1000.

Der Schleizer wird im Team Holzhauer Racing Promotion (HRP) eine nagelneue Honda CBR 1000 RR-R pilotieren. Die neue Honda erhielt bereits im Vorfeld viel Lob und wird als eine der schnellsten Maschinen im Superbikefeld gehandelt. Neben viel MotoGP-Technologie und 217 PS sorgen für die notwendige Power. Die Bikes werden in der ersten Januar-Woche an Holzhauers Firmensitz in Wittenberge geliefert. Die ersten Testfahrten stehen im Februar und März auf dem Plan. Teamkollege wird Alessandro Polita sein. Der Italiener belegte im Vorjahr den fünften Rang in der IDM Superbike, seinen größten Erfolg erzielte er 2006, als er FIM Superstock 1000 Cup gewann.

Mit der Honda selbst hat Puffe, der mit BMW in der IDM und mit einer Kawasaki in der Superstock-EM unterwegs war, bislang noch keine Erfahrung. „Sicherlich wird bei einem neuen Motorrad diese oder jene Kinderkrankheit geben, aber mit dem HRP-Team habe ich ein erfahrenes Team hinter mir. Für die Umstellung von BMW auf Honda werde ich sicherlich noch einige Testkilometer brauchen, aber Sorgen mache ich mir deshalb keine“, gibt sich Julian Puffe optimistisch.