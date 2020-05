Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jung und trotzdem erfahren

Mit Thomas Schmid haben die Black Dragons Erfurt eine jungen und dennoch oberligaerfahrenen Verteidiger verpflichtet. Der Eishockey-Oberligist reagierte damit unter anderem auf das Karriereende von Abwehrrecke Oliver Kämmerer und erhofft sich mit dem 26-jährigen, der aus Weilheim in Oberbayern stammt, einen Führungsspieler für die Defensive verpflichtet zu haben.

Thomas Schmid hat das Eishockeyspielen beim TSV Peißenberg begonnen und seine Ausbildung dann in Bad Tölz abgeschlossen. Er gehörte auch zum Nationalkader der U17, U18 und U20 und bestritt elf Nachwuchs-Länderspiele.

In Dresden DEL2-Luft geschnuppert

Auf Vereinsebene hat Schmid schon einiges von der deutschen Eishockeywelt gesehen. So konnte er an den Oberligastandorten in Bad Tölz, Füssen, Braunlage, Memmingen sowie zuletzt in Deggendorf und Peiting Erfahrung sammeln. Zum Saisonende 2017/18 hatte Thomas auch die Gelegenheit, beim Erfurter Kooperationspartner Dresden Zweitligaluft zu schnuppern.

„Wir hatten bereits in der vergangenen Saison sehr viele und eigentlich sehr weitgehende Gespräche mit Thomas geführt. Damals wechselte er dann zum Aufstiegsanwärter der Oberliga Süd nach Deggendorf. Der Kontakt riss aber nie ab und so haben wir auch in diesem Jahr frühzeitig das Gespräch gesucht. Das es nun mit der Verpflichtung geklappt hat, freut mich umso mehr, da wir von seiner sportlichen und auch menschlichen Qualität überzeugt sind“, sagte Henry Tews, sportlicher Leiter des EHC Erfurt.

Nachwuchstrainer und Scout Christian Grosch ergänzte: „Thomas ist uns noch aus seiner Zeit in Braunlage als laufstarker Verteidiger in Erinnerung. Zu dieser Zeit, als er auch Kapitän in seinem Team war, wurde auch die DEL2 auf ihn aufmerksam und für die Playoffs 2018 sicherten sich die Dresdner Eislöwen seine Dienste. Die Mischung aus sportlicher Qualität und seinen Charaktereigenschaften war ausschlaggebend für ihn.“