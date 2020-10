Junge Downhillfahrer mit viel Pech

Die Botschaft über die Deutsche Downhill Meisterschaft in der Bikearena Silbersattel sorgte für große Freude im Team der Radsportler des 1. SSV Saalfeld. Die Erfahrungen aus dem zurückliegenden Rookies Cup an gleicher Stelle machten Nils Leipold in der Altersklasse U17 und Anton Hantschel in der Altersklasse U19 Hoffnungen auf eine gute Platzierung. Zudem fanden sich vier große und kleine Unterstützer, die als Streckenposten die Veranstalter unterstützten.

Beide waren schon Tage vorher im Trainingsmodus und durften am Silbersattel von den Erfahrungen der späteren deutschen Meisterin und WM-Teilnehmerin Nina Hoffmann profitieren.

Am Tag des Seeding-Runs zeigte sich die Rennsteigregion von ihrer zweitbesten Seite. Regen und Wind machten nicht nur den Saalfelder Streckenposten zu schaffen, sondern machten auch die Strecke zu einer Herausforderung sowohl für Mensch als auch Material.

Ähnlich ging es in den Tag der Meisterschaft. Hatte man sich am Vortag noch über den Regen geärgert, sehnt man ihn nun herbei. Denn der Streckenboden entwickelte sich nun zu einer Art Teig, der die Räder zusetzte, bremste und den notwendigen Grip gegen Null gehen ließ.

Den verlor Nils Leipold dann auch und konnte seine gute Zeit aus dem ersten Drittel des Rennens nicht bis ins Ziel bringen. Platz 19 stand damit am Ende in den Ergebnislisten. Ähnlich erging es Anton Hantschel, der mit zwei platten Reifen die Ziellinie auf Platz 29 überquerte.

Für ihn gab es aber ein anders persönliches Highlight. Zusammen mit Nina Hoffmann durfte er für den MDR die Strecke vorstellen und die Fernsehzuschauer auf die Abfahrt nehmen.

Ein großer Dank ging an die Saalfelder Streckenposten. Sie sorgten, ausgerüstet mit Trillerpfeife und warmen Getränken, trotz widriger Bedingungen für Stimmung und Sicherheit an der Strecke.

Unvergesslich bleiben aber die lächelnden Gesichter aller Fahrer an diesem Tag. Denn die konnte selbst der dickste Schlamm nicht überdecken.