Bad Lobenstein.Die Bad Lobensteiner haben am vorletzten Spieltag der Hinrunde eine Mini-Erfolgsserie gestartet. Vor dem Spiel vor zehn Tagen beim SV Schott Jena II hatten sich die Spieler um Trainer Heiko Becker eingeschworen, eine kleine Serie zu starten. In Jena siegte der Vorjahreszweite mit 5:1.

Am vergangenen Sonnabend folgte nun der nächste Sieg. Der fiel mit 7:0 (4:0) gegen den Liga-Neuling aus Kaulsdorf noch um einiges höher aus als die Partie am Spieltag zuvor. Von einer lockeren Trainingseinheit wollte Coach Heiko Becker aber nichts wissen nach den absolvierten 90 Minuten in der Landesklasse. „Wir hatten einen genauen Schlachtplan. Die Mannschaft hat die Vorgaben sehr gut taktisch und vor allem auch diszipliniert umgesetzt. Dann kommt so ein Ergebnis zustande. Dass wir eine gewisse Qualität in der Mannschaft besitzen, ist ja bekannt. Heute haben wir die Qualität abgerufen. Das 7:0 hört sich zwar im Nachhinein deutlich und vielleicht auch leicht an. Die Tore musst du aber erst einmal gegen diesen Gegner schießen“, sagte Becker.

Und die Tore von Sebastian Mai (33., 58.) und David Linke (30., 69.), die die 135 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz in Bad Lobenstein zu sehen bekamen, waren letztlich allemal ihr Eintrittsgeld Wert. Sebastian Mai erhöhte sein Saison-Torkonto auf nunmehr 19 Zähler. Den Kantersieg beim Heimspiel eröffnete indes Marco Narr (25.). Ebenfalls doppelt traf Oliver Hölzel, der jeweils in den Schlussphasen der beiden Halbzeiten (42.,86.) traf.

„Wir haben mit reichlich Übersicht agiert. Wir haben gut kombiniert“, resümierte Heiko Becker. Dass das Ergebnis vielleicht sogar noch höher hätte ausfallen können, wollte der Verantwortliche nicht bestreiten, zeigte sich aber mit der dargebotenen Leistung seiner Mannschaft bei seinem Fazit durch und durch zufrieden – alles andere wäre Jammern auf hohem Niveau: „Das Ergebnis geht völlig in Ordnung.“