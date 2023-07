Kanuslalom-EM: Titel für Ricarda Funk

Krakau Olympiasiegerin und Weltmeisterin Ricarda Funk hat dem Deutschen Kanu-Verband (DKV) den ersten Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris 2024 gesichert. Die 31-Jährige vom KSV Bad Kreuznach wurde zum dritten Mal in ihrer Laufbahn Kajak-Europameisterin im Einzel.

Olympiasiegerin und Weltmeisterin Ricarda Funk hat dem Deutschen Kanu-Verband (DKV) den ersten Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris 2024 gesichert. Die 31-Jährige vom KSV Bad Kreuznach wurde zum dritten Mal in ihrer Laufbahn Kajak-Europameisterin im Einzel.

Bei den Europaspielen in Krakau fuhr sie mit einem ganz starken Finallauf der Konkurrenz davon und verwies die Polin Klaudia Zwolinska sowie Tereza Fiserova aus Tschechien auf die weiteren Medaillenplätze. Elena Lilik aus Augsburg, die die Qualifikation und das Halbfinale dominiert hatte, musste sich mit Rang zehn begnügen.

Bei den Männern hatte kein deutscher K1-Fahrer das Finale erreicht. Als Bester des Trios kam der Olympia-Dritte Hannes Aigner aus Augsburg auf Rang zwölf. Den Titel und den damit verbundenen Olympia-Quotenplatz holte sich Jiri Prskavec aus Tschechien.

Bei den Sommerspielen darf pro Nation nur ein Athlet in den Bootsklassen Kajak, Canadier und Kajak-Cross starten. Die jeweiligen Sieger-Nationen der kontinentalen Meisterschaften haben einen Startplatz sicher. Bei den Weltmeisterschaften im September in London werden die restlichen Quotenplätze vergeben. Diese sind nicht personengebunden. In Deutschland wird das Olympia-Ticket im nächsten Frühjahr bei den nationalen Qualifikationswettkämpfen ausgefahren.