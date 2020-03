Karate-Meisterschaften in Erfurt abgesagt

Nicht nur die Ballsportarten befinden sich momentan in einer Zwangspause. Das Coronavirus hat auch zur Folge, dass der Wettkampfkalender der Karate-Kämpfer durcheinander gewirbelt wird. Doch im Gegensatz zu anderen Sportarten, die sich die Option offenhalten, ihre Ligen später fortzusetzen, wurden die Kontaktsportler vor vollendete Tatsachen gestellt. Sowohl die Europameisterschaft, die in Baku stattgefunden hätte, als auch die deutschen Meisterschaften der Jugend, Junioren und U 21, welche im Juni in Erfurt ausgetragen worden wären, wurden bereits abgesagt.

„Ich bin sehr traurig, dass die EM übernächste Woche abgesagt wurde. Aber ich verstehe es natürlich. Es gibt Wichtigeres als Sport“, sagt Auswahlkämpfer Noah Bitsch von Bushido Waltershausen. Neben ihm hätten auch Schwester Jana Messerschmidt und die Weimarerin Madeleine Schröter die Thüringer Farben hochgehalten.

Doch das Virus macht nun allen einen Strich durch die Rechnung. Und nun? Zweckoptimismus. „Jetzt trainiere ich so weiter, als gäbe es das große Olympia-Qualifikationsturnier in Paris, das im Mai stattfinden soll“, sagt Bitsch, wobei jedoch schon Gerüchte die Runde machen, dass dieses ebenfalls ausfällt. „Sicherheit“ in dieser Hinsicht haben die Thüringer Athleten für den im Juni geplanten Wettkampf in Erfurt. DKV-Präsident Wolfgang Weigert wandte sich am Montagvormittag mit einem offenen Schreiben an alle Sportler und Vereine und erklärte die Entscheidung, den Höhepunkt für den Nachwuchs in Erfurt abzusagen.

„Wie lange dieser Zustand des Stillstands anhalten wird, lässt sich nicht seriös prognostizieren. Was indes sicher ist, dass wir als Deutscher Karate-Verband alles dafür tun werden, dass die Gesundheit unserer Sportlerinnen und Sportler nicht beeinträchtigt wird und erst recht keinen Schaden nimmt... nach intensivem Austausch und Abstimmung mit dem Präsidium und Sportdirektor Christian Grüner habe ich angeordnet, diese Veranstaltung für das Jahr 2020 abzusagen – und das aus drei sehr relevanten Gründen“, heißt es in dem Schreiben.

Die drei Gründe seien zum einen die Tatsache, dass die Veranstaltung über 1000 Teilnehmer hätte und so kaum von der Stadt genehmigt würde. Aber auch die Fürsorgepflicht und das Problem, dass „der Wettkampf-Betrieb in den Landesverbänden ruht und dadurch auch die Landesmeisterschaften, die in einigen Landesverbänden ein Teil der Qualifikation sind, nicht durchgeführt werden können“, seien wichtige Punkte. Weigert: „So wäre ein fairer Wettbewerb nicht gegeben.“