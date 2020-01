Karl-Schnieke-Turnier: Als der Bayern-Nachwuchs nach Thüringen flog

Die Erinnerungen sind etwas vage, ja verschwommen. Ad hoc kann Hans-Jürgen Backhaus nicht mehr den ersten Sieger des Karl-Schnieke-Turniers 1988 benennen. Da kann er nur orakeln, stochert so ein wenig im Ungewissen. Was der 65-Jährige jedoch noch genau weiß, ist, dass er bereits bei der Premiere als Organisator fungierte, damals vor nunmehr 33 Jahren. In jenen Tagen nun, als die DDR noch existierte, war das Turnier jedoch noch ein Stelldichein der D-Junioren, seit nunmehr fünf Jahren ist es jedoch ein Wettbewerb, bei dem sich der jüngere Jahrgang der C-Junioren miteinander misst. Morgen nun ab 9. Uhr werden sich in der Werner-Seelenbinder-Halle in Lobeda-West u.a. die C-Junioren des 1. FC Nürnberg, des VfL Wolfsburg, von Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden sowie 1860 München, Rot-Weiß Erfurt und des FC Augsburg die Ehre geben. I

Einen Favoriten möchte Hans-Jürgen Backhaus im Vorfeld indes nicht benennen. „Wir haben zehn Mannschaften, jede davon hat das Zeug, das Turnier zu gewinnen“, sagt er. Die Mannschaften, zu anfangs aufgeteilt auf zwei Gruppen, würden sich allesamt auf Augenhöhe begegnen, vieles würde bei der Endabrechnung auch von der Tagesform abhängen. Das Finale wird um 16.15 Uhr angepfiffen.

Und auch wenn Backhaus nichts gegen einen Sieg des Gastgebers hat, genießt dergleichen bei ihm jedoch nur bedingt Priorität. „In erster Linie zählt für mich, dass wir ein guter Gastgeber sind – und zwar für die Zuschauer und auch die Fußballer“, betont der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des FC Carl Zeiss Jena, der auch darauf verweist, dass das Turnier über die Landesgrenzen hinaus einen sehr gut Ruf genießen würde. „Wir verfügen nach all den Auflagen über einen klangvollen Namen und haben zudem eine kleine Warteliste mit Teams, die gerne einmal teilnehmen würden“, sagt Backhaus. Gut 100 kickende Protagonisten werden am Sonnabend in dem Sportkomplex zugegen sein, von denen die Delegation von KS Gornik Zabrze mit Sicherheit den weitesten Anreiseweg sein Eigen nennen darf, schließlich liegt Zabrze im Süden (Schlesien) von Polen, gut 90 Kilometer entfernt von Krakau.

Stolz ist Backhaus darauf, dass auch Rot-Weiß Erfurt nun zum 33. Mal mit von der Partie ist. „Wir pflegen ein freundschaftliches Verhältnis, ganz anders als in der Fanszene.“ Generell sei die Melange aus DDR-Traditionsmannschaften wie eben Erfurt, Auf oder Dresden und Bundesligisten ein Markenzeichen des Turniers. Vor gut 20 Jahren gab sich dann auch einmal der Nachwuchs des FC Bayern München die Ehre, der letztlich das Turnier auch für sich entscheiden konnte. Zweifelsohne ein großer Name, der den Veranstaltern damals 2001 jedoch in Sachen Organisation so einiges abverlangte, wie sich denn Backhaus erinnert. Mit dem Flugzeug reisten die Nachwuchs-Bayern von einem Freistaat in den anderen, flogen von München gen Erfurt. Eine regelrechte Zäsur, da alle anderen Teams damals mit Bussen anreisten. „Damit wir sie an Bord hatten, haben wir uns damals in finanzieller Hinsicht weit aus dem Fenster gelehnt. Danach haben wir uns dafür ausgesprochen, auf solche Extravaganzen zu verzichten, weil das einfach zu kostspielige für uns war“, resümiert Backhaus.

Und gab es bei all den Auflagen auch schon einmal ein Team, mit dem keiner im Vorfeld gerechnet hat, und das am Ende ganz oben stand? Die Frage kann der Organisator umgehend beantworten: Salzburger AK – die kleinen Fußballvirtuosen aus der Mozartstadt hatte 2009 wahrlich niemand auf dem Schirm. Im vergangenen Jahr siegte indes Dynamo Dresden.

Der FC Carl Zeiss Jena wiederum konnte das Turnier 13 Mal für sich entscheiden, triumphierte letztmalig 2016. Und dieses Jahr? „Die Jungs sollen Spaß haben und als Team auftreten – das ist mir wichtig“, sagt FCC-Trainer Jörg Fleischer. Was den Turnierausgang betrifft, gibt sich der Coach realistisch, schließlich habe jedes Turnier seine eigenen Regeln. Nichtsdestotrotz, eine gute Platzierung wäre durchaus wünschenswert. In seinen Reihen verfügt Felischer dann auch nach eigenen Angaben über einen Spieler, dem das Spiel in der Halle besonders liegen würde: Darian Unger. „Er kann taktische Vorgaben sehr gut umsetzen, ist zudem ein Ideengeber, ein kreativer Kopf“, sagt der Coach über seinen Protagonisten, der im defensiven Mittelfeld beheimatet ist.

Ach ja, und die erste Mannschaft, die das Karl-Schnieke-Turnier für sich entscheiden konnte, war der FC Rot-Weiß Erfurt. „Ach ja“, sagt Hans-Jürgen Backhaus und fügt fast schon entschuldigend hinzu: „Das ist nun schon lange her.“ Gleiches gilt für den letzten Triumph der Fußballer aus der Landeshauptstadt, schließlich konnten sie 1999 letztmalig in Jena den Pokal holen.