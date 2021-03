Kassandra Walluks vom Judo-Club Jena: "Es juckt einem schon in den Füßen"

Eigentlich geht es Kassandra Walluks gut. Eigentlich. Doch ihre Gefühlslage ändert sich, wenn man sie nach ihren geliebten Sportarten Judo und Sambo fragt. Da hängt der Himmel plötzlich voller Wolken. „Das ist jetzt schon noch einmal eine andere Nummer als der erste Lockdown. Es juckt einem schon in den Füßen, und man will wieder auf die Matte“, sagt die 34-Jährige, die sich noch sehr gut an ihre letzte Übungseinheit im Jenaer Sportforum vor der erneuten Zwangspause erinnern kann – auch wenn diese mittlerweile eine gefühlte Ewigkeit zurückliegt.