Katastrophale zehn Minuten des HSV Bad Blankenburg

Die Halbzeitpause tat dem HSV gar nicht gut: Die Blankenburger Handballer gingen im Spitzenspiel der Mitteldeutschen Oberliga bei Concordia Delitzsch mit einer Fünf-Tore-Führung in die Kabine. Und als sie wieder auf dem Parkett standen und gerade einmal zehn Minuten gespielt waren, war der Vorsprung weg: „Diese Minuten nach der Halbzeit waren eine absolute Katastrophe“, sagt HSV-Trainer Igor Ardan, der mit seiner Truppe letztlich mit 20:21 (10:5) geschlagen die Halle verlassen musste.

Dabei sah es in der ersten Hälfte richtig gut für die Gäste aus: „Hut ab, wie das die Blankenburger da gemacht haben“, sagt Concordia-Torhüter Felix Herholc. Der ehemalige Blankenburger Spieler - in Delitzsch spielen mit Martin Müller und Frank Grohmann außerdem noch zwei weitere Ex-HSV-Akteure - beobachtete das Treiben auf dem Parkett zunächst von der Bank aus. Und sah zwei ganz starke Abwehrreihen: „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal nur fünf Tore in einer Halbzeit geworfen haben“, so Herholc. „Und wenn ich ehrlich bin: Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass wir das Spiel noch drehen können.“

Doch im Gegensatz zu den Blankenburgern kam Delitzsch eben ganz anders aus der Kabine, holte Tor um Tor auf. „Wir dagegen hatten eine extrem schlechte Chancenverwertung“, so der Blankenburger Trainer Igor Ardan, der nach den Verletzungen von Stefan Remke und Tomas Zeman auf seine beiden etatmäßigen Rückraumspieler auf der Mitte-Position verzichten musste. Tomas Musil und Marcel Werner übernahmen diesen Part, „haben uns dann aber natürlich auf anderen Positionen gefehlt“.

Womit wir bei den personellen Möglichkeiten der Blankenburger sind: „Uns haben am Ende ein bisschen die Alternativen gefehlt“, räumt der HSV-Coach ein. Erst recht nach der 45. Minute, als Juraj Petko nach der dritten Zwei-Minuten-Strafe den roten Karton erhielt. Felix Herholc sieht noch eine andere Ursache für die erfolgreiche Aufholjagd der Sachsen: „Wir haben in der zweiten Halbzeit viel in Überzahl gespielt, das spielte uns sicherlich auch in die Karten.“ Vier der fünf Zwei-Minuten-Strafen ereilten den HSV in den zweiten 30 Minuten.

Am Ende ärgerten sich die Blankenburger zwar über den Punktverlust, die HSV-Freunde aus alten Tagen gingen danach dennoch gemeinsam in Kneipe: „Das Ergebnis wäre uns egal gewesen. Das hatten wir uns schon vor dem Spiel ausgemacht. Wir haben, so glaube ich, in beiden Teams derzeit nicht so viel zum Weinen“, sagt Felix Herholc. Zufriedener waren am Samstagabend aber gewiss die Gastgeber, die damit den HSV von der Tabellenspitze stürzten.