Katzenalarm! Streuner sorgen bei Fußball-WM für viel Trubel

Brasilien-Star Vinicius Jr. staunte nicht schlecht, als seine Medienrunde bei der WM in Katar von einem außergewöhnlichen Gast gestört wurde. Mitten in der Pressekonferenz sprang eine Katze auf das Pult des Angreifers von Real Madrid. Der Flügelflitzer wirkte amüsiert, bevor der Pressesprecher die Katze vom Tisch entfernte.

Doha. Straßenkatzen sind in Doha allgegenwärtig. Jüngst sorgte eines der Tiere bei der Pressekonferenz der Brasilianer für einen Eklat.

Katzenvideos und das Internet – sie scheinen einfach zusammenzugehören, traditionell zählen sie zu den beliebtesten Inhalten des Video-Portals Youtube. Auch bei der Fußball-WM in Katar spielen Katzen eine Rolle – und auch ein Video, das sogar die Tierschutzorganisation Peta auf den Plan rief.

Katzen sind in Doha überall zu finden. Die Tiere schmuggeln sich in Trainingseinheiten, in die Mannschafthotels und auf die Pressekonferenzen. Die Engländer haben eine der Straßenkatzen gar adoptiert, „Dave“ soll mit Kyle Walker nach England zurückreisen, „wenn wir die WM gewinnen“, versprach der Abwehrspieler. Ohnehin scheint es der Kater dem englischen Team angetan zu haben: „Dave hatte letzte Nacht eine Auseinandersetzung mit einer anderen Katze. Es ging wohl um Futter. Aber ihm geht es gut“, berichtete Walker sichtlich erleichtert. Themen, über die man offensichtlich auf der Pressekonferenz ausführlich reden muss. Wen interessiert schon das Viertelfinale gegen Frankreich am Samstag (20 Uhr)?

Ein Video erzürnt das Netz

Eine Katze spielte aber auch eine Hauptrolle auf der Pressekonferenz des brasilianischen Teams vor dem Viertelfinale gegen Kroatien an diesem Freitag (16 Uhr). Als sich Vinícius Júnior am Donnerstag den Fragen der Journalisten stellte, hüpfte eine Katze auf den Tisch und machte es sich zwischen dem Angreifer und Pressesprecher Vinicius Rodrigues gemütlich. Rodrigues griff dem Tier mit beiden Händen ins Fell am Rücken - und ließ die Katze dann wenig einfühlsam vor dem Podium fallen. Dann zuckte er mit den Schultern und fragte den lachenden Vinicius Junior: „Was hätte ich denn machen sollen?“

Tierischer Gast: Katze crasht Brasiliens Medienrunde

„Sah fachmännisch aus“, urteilte Experte Marcel Reif bei Bild TV. Kommentatoren in den Sozialen Medien sahen das anders. Schnell war von Tierquälerei die Rede. Das Video von dieser Szene ging im Netz viral, begeistert vom Verhalten des Sprechers waren viele Nutzer nicht. Da ein brasilianischer TV-Reporter ebenfalls Vinicius Rodrigues heißt, berichtete das Portal „Metrópoles“ sogar davon, dass dieser via Instagram Drohungen erhalten habe.

Schließlich schaltete sich auch Peta ein. „Was hat der Kerl für ein Problem?“, schrieb die Tierschutzorganisation auf Twitter. „Wenn er das nächste Mal einer Katze begegnet, sollte er grinsen und lachen wie der brasilianische Star Vinicius, anstatt so unhöflich und grob zu sein. Wir hoffen, dass sich jemand um diese süße Katze kümmert, die wahrscheinlich obdachlos ist - wie so viele andere auch.“