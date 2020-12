Schleiz/Altenburg. Jan-Ole Jähnig war auf Kurs in Richtung IDM-Titel. Doch die Berufung des Altenburgers wurde vom Deutschen Motor Sport Bund abgeschmettert

Innerhalb von zwei Monaten spulte die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) ihre verkürzte Saison in diesem verrückten Sportjahr ab. Noch einmal so lange nahm es in Anspruch, auch die letzten beiden Meister offiziell küren zu können.