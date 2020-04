John Kallenbach bei seinem WM-Kampf im September vergangenen Jahres in seiner Heimatstadt. Der Pößnecker hat die Hoffnung auf die fünfte Auflage der Invictus-Fightnight am 26. September in Saalfeld noch nicht aufgegeben.

„Keine Geister-Fightnight in Saalfeld“

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Kickboxer John Kallenbach hält an seinem Vorhaben, am 26. September in der Saalfelder Dreifelderhalle eine Fightnight zu veranstalten, auch in Corona-Zeiten fest. Wir unterhielten uns mit dem Pößnecker über die derzeitigen Schwierigkeiten bei der Vorbereitung einer Veranstaltung, die derzeit absolut unmöglich wäre.

Ich mag die Frage derzeit kaum zu stellen: Aber wie laufen die Vorbereitungen?

Naja, wir machen das, was geht. Wir sind in Gesprächen mit den Verantwortlichen der Stadt Saalfeld und der Dreifelderhalle. Aber ansonsten ist es natürlich alles sehr problematisch. Nicht nur die Sponsorensuche gestaltet sich aus verständlichen Gründen als sehr schwierig.

Aber die Fightnight ist zum geplanten Termin am 26. September bislang noch nicht abgesagt?

Nein. Bis jetzt steht der Termin noch. Aber es gibt natürlich viele Unwägbarkeiten. Beispielsweise wäre es ja einmal hilfreich zu wissen, was man in der Politik unter einer Großveranstaltung versteht? Sind das Veranstaltungen schon ab 500 Zuschauern oder erst ab 1000?

Mit wie vielen Zuschauern rechnen Sie denn?

Wir planen derzeit die Zuschauerzahl so klein wie möglich, also mit maximal 500. Wenn es dann mehr werden dürfen, ist es auch schön. Wenn sie dann alle nur mit Maske in die Halle dürfen, ist es auch nicht schlimm. Das gab es auch noch nie, würde sicherlich ein ungewöhnliches Bild ergeben.

Im Fußball diskutiert man über Geisterspiele. Wäre das auch eine Variante für die Fightnight, vielleicht mit einem Stream im Internet?

Nein, definitiv nicht. Eine Geister-Fightnight wird es nicht geben.

Gibt es denn für Sie als Veranstalter eine Deadline, bis wann Sie wissen müssen, ob die Fightnight auch stattfinden kann?

Nein, derzeit gibt es kein konkretes Datum. Aber wenn wir Ende August nicht wissen, ob und wie die Fightnight stattfinden könnte, dann müssen wir es wohl sein lassen.

Kommen wir mal zum Sportlichen. Werden Sie, wenn die Veranstaltung stattfindet, wie geplant in einem WM-Kampf zu sehen sein?

Ja, ich soll im September meinen WM-Gürtel nach Version der WKU verteidigen. Und der Sieger wird gleichzeitig Profi-Weltmeister im Verband WMAC (World Martial Arts Community; d. Red.). Und weil Sie vorhin das Masken-Tragen ansprachen: Notfalls werde ich mit Maske einlaufen, dann nehme ich sie ab, kämpfe und gehe danach wieder mit Maske raus.

In der Regel finden bei so einer Fightnight die Titelkämpfe am Ende der Veranstaltung statt. Sind denn durch die Corona-Krise überhaupt noch weitere Kämpfe geplant?

Ja, auch wenn vermutlich die anderen Kämpfe sehr regional geprägt sein werden. Aber die einheimischen Kämpfer werden froh sein, wenn sie in diesem Jahr überhaupt noch zu Kämpfen kommen.

In einigen Bundesländern dürfen mit Golf oder auch Tennis erste Sportarten wieder betrieben werden. Voraussetzung ist unter anderem, dass die Sportler den Mindestabstand von zwei Metern einhalten. Das wird schwierig beim Kickboxen.

Natürlich ist Kickboxen eine Kontaktsportart. Aber ich denke schon, dass wir beispielsweise beim Gruppentraining diesen Abstand einhalten können. Genauso kann man zu Hause duschen und bereits umgezogen zu uns in die Schule kommen.

Dennoch hat auch die Kampfsportschule derzeit geschlossen.

Ja, es ist eine harte Zeit. Sowohl von der menschlichen als auch von der wirtschaftlichen Seite. Ich wäre sehr froh, wenn wir bald wieder trainieren könnten.

Die bislang erlaubten Sportarten aber sind allesamt Outdoor-Sportarten….

Kein Problem, wenn wir nur im Freien trainieren dürfen. Dann baue ich hier unten den Parkplatz mit Geräten voll.