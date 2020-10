Kevin Elsässer-Pech (HBV Jena) erwartet einen kampfbereiten Gegner

Eine schöne Erfahrung sei das nicht gewesen. Definitiv nicht. Kevin Elsässer-Pech, Kapitän des HBV Jena 90, sinniert nicht großartig herum, wenn man ihn nach dem Auswärtstermin am vergangenen Wochenende in Freiberg fragt. Elsässer-Pech kommt sofort auf den Endstand der Begegnung zu sprechen, der nach 60 Minuten 36:22 lautete – und zwar für den Gastgeber. Das sei sehr deutlich gewesen. „Wir sind eine junge Mannschaft. Da sollte so etwas eigentlich nicht passieren – darf aber auch mal passieren“, sagt der 25-Jährige, der seit vier Jahren bei der „Gang von der Saale“ spielt.

Entscheidend sei nun, dass die Freiberg-Partie nicht zu einem Trauma mutiere, betont der Kapitän. Die Niederlage gegen seinen ehemaligen Verein dürfe sich nicht in den Köpfen der Spieler verewigen, sie am Ende gar blockieren. Ergo: Haken dran und nach vorn blicken. „Das ist nur ein Spiel von vielen“, sagt Elsässer-Pech entschlossen, für den es am vergangenen Wochenende eher durchwachsen lief. Der Außenspieler erzielte kein Tor. „Ich habe nur in der ersten Halbzeit gespielt, doch in unserem Spiel lief wenig über die Außen. Struktur und Passqualität haben bei uns an diesem Tag einfach nicht gestimmt.“

Heute nun gastiert der HC Aschersleben ab 18 Uhr im Sportkomplex Lobeda-West. Die Handballer vom Nordostrand des Harzes rangieren derzeit auf Tabellenplatz acht der Mitteldeutschen Oberliga. Aschersleben, da war doch was? Kevin Elsässer-Pech verweist umgehend auf das Auswärtsspiel vor zwei Jahren, als die Spieler beider Lager in Form eines Gerangels auf dem Feld aneinander gerieten und sich auch noch die Zuschauer einmischten. „Dadurch besitzt die Partie schon so einen leichten Derby-Charakter“, sagt Elsässer-Pech, der den vermeintlichen Derby-Charakter jedoch nicht überstrapazieren möchte. Die Partie könne zweifelsohne die Atmosphäre eines Nachbarschaftsduells annehmen, müsse dies aber nicht zwangsläufig. Fakt sei jedoch, dass man am Sonnabend auf einen Gegner treffe, „der zum Kämpfen bereit ist“. Seit dieser Saison nun hat Elsässer-Pech, der das Handball-Einmaleins einst in Hermsdorf erlernte, das Kommando auf dem Feld inne. Doch er möchte seine Stellung nicht überbewerten, gibt sich diesbezüglich bescheiden. „Ich bin nach wie vor ein ganz normaler Bestandteil der Mannschaft, muss Woche für Woche meine Leistung bringen, trage jedoch ein bisschen mehr Verantwortung gegenüber den Trainern und auch der Mannschaft.“