Noch ruht der Spielbetrieb im KFA Westthüringen – Fortsetzung ungewiss. Dennoch gilt es, den Blick bereits jetzt über den Tellerrand zu richten und sich nach Alternativen umzuschauen, wenn der Ball wieder über die Fußballplätze der Landkreise Gotha, Eisenach und Wartburgkreis rollt.

Um die Vereine in mögliche Zukunftsvarianten zu integrieren, verschickte Bertram Schreiber, Vorsitzender des Spielausschusses, am Freitag über das elektronische Postfach dfbnet.de an alle Vereine eine E-Mail. Inhalt ist eine Umfrage, welche Szenarien im Raum stehen. Stimmberechtigt für den Fragebogen sind alle Jugend-, Männer- und Altherren-Mannschaften, die freigeschaltete Umfrage endet am 19. November um 12 Uhr. Insgesamt neun Fragen gilt es zu beantworten, zudem kann jeder Club eigene Ideen und Vorschläge einbringen.

In dieser können die Vereine unter anderem festlegen, wie lange die Vorbereitungszeit (Trainingszeit) sein sollte, bevor der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Andere Fragen beziehen sich auf einen möglichen Kaltstart der Ligen oder die Möglichkeiten, wie mit der weiteren Saison allgemein verfahren werden sollte.

Dabei stellt Schreiber klar, dass die Fortsetzung des Spielbetriebes (egal wann dies ist) mit dem zum Abbruch angestandenem Spieltag erfolgt. Im Fokus steht zunächst die Beendigung der Hinrunde in allen Spielklassen – keiner kann einschätzen, ob und wann noch weitere Unterbrechungen kommen. Wenn die Hinrunde nicht zu Ende gespielt werden kann, dann erfolgt eine Annullierung der Saison ohne Wertung. Bei Wertung der Saison, egal nach welcher Variante (komplett gespielt/Quotientenregel/ Play-Off) werden immer sowohl Auf- als auch Absteiger ermittelt.

Fest steht, dass eine Verlängerung der Saison über den 30. Juni 2021 nach jetziger Kenntnislage nicht möglich ist. Die Ergebnisse der Umfrage werden dann in die Beratungen des Spielausschuss mit den drei Ligavertretern der Kreisoberliga einfließen lassen.