Kicker Maua: Alles andere als zufrieden

Das Wort „zufrieden“ bekam Axel Gaglin nicht über die Lippen. „Zufrieden wäre ich, wenn wir deutlich mehr Spiele gewonnen hätten. Davon sind wir aber ein ganzes Stück entfernt. Zufrieden bin ich nicht. Ich habe eigentlich einen anderen Anspruch an den Fußball“, sagte der Trainer der Kreisliga-Fußballer von Kickers Maua. Auf Platz sieben steht das Team. Zwei Nachholpartien stehen aber noch aus – am 23. Februar bei der BSG Chemie Kahla II und am 1. März beim Schlusslicht SV Wöllmisse 98.

Dass die Mauaer über weite Strecken der ersten Saisonhälfte oben in der Tabelle mitmischten, lag für Gaglin nicht an den besonders starken Spielen seiner Mannschaft, sondern eher an den Ansetzungen. „Da kann man schon schnell mal weit vorn stehen.“ Bis Ende Oktober musste man die Mauaer zu den Titelanwärtern zählen. Das 4:0 daheim gegen den SC Empor Mörsdorf und das 1:0 beim FC Thüringen Jena II hinterließen Eindruck bei der versammelten Konkurrenz. Dann kam der Monat November – und plötzlich war die Siegesserie gerissen. Gegen die Reservemannschaft des SV Eintracht Camburg setzte es zunächst eine 0:3-Heimpleite. Wer dachte, das war nur ein Ausrutscher, wurde im anschließenden Heimspiel gegen den SV St. Gangloff enttäuscht. Beim Schlusspfiff hieß es 4:0 für die Gäste. Es sollte nicht das letzte Aha-Erlebnis des Sportjahres 2019 bleiben. Erst mal gab es bei der zweiten Mannschaft der SG Silbitz/Königshofen mit dem 3:2 den dritten Auswärts-Dreier im vierten Spiel.

Die Kickers sind auf fremden Plätzen noch ungeschlagen. Zum Abschluss der Hinrunde folgte das 0:0 gegen den amtierenden Staffelsieger SV Jenapharm Jena. Das Sportjahr war aber noch nicht rum. Zum Rückrundenstart wartete noch das Derby gegen den Aufsteiger FV Rodatal Zöllnitz II. Gaglin findet auch zwei Monate später noch nicht die passenden Worte für diese 90 Minuten. Die Zöllnitzer gewannen nicht nur das zweite Meisterschaftsduell – nach dem 1:1 zum Liga-Start. Sie demütigten mit dem 8:3 die Spieler, Trainer, Verantwortlichen und Fans von Kickers Maua. Nach 42 Minuten führte der Liga-Neuling sage und schreibe 6:0. Ein Spieler avancierte zum Albtraum: Daniel Teichmann. Er erzielte vier der sechs Tore. Es war die vierte Heimniederlage im achten Heimspiel, und immer kassierte Maua drei und mehr Gegentore.

Abschreiben sollte man die Kickers aber nicht. Punktet die Mannschaft in den beiden Nachholern, rutscht das Team trotz der enttäuschenden Heimbilanz in die Nähe der Podestplätze. Seit 2010 gehören die Kickers zur Kreisliga. Die beste Platzierung war Rang vier im Sommer 2013. Wenn man über Maua spricht, fällt sofort der Name von Torjäger Oliver Grabinski. Mit seiner Quote von acht Treffern ist auch er alles anders als zufrieden. „Das war meine bisher schwächste Saison“, sagte Grabinski.