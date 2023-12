 „Kids Day“ für angehende Eishockey-Talente

Imenau Sonnabend von 10 bis 12 Uhr können sich angehende Eishockey-Spieler in der Ilmenauer Eishalle selbst austesten

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen „Kids Day“ des EC Ilmenau, bei dem sich am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr angehende Eishockey-Spieler in der Ilmenauer Eishalle selbst austesten können. An verschiedenen Stationen werden Trainer der Kickelhahn Rangers um Cindy Roßdeutscher Neueinsteigern wie fortgeschrittenen Kufenflitzern das Eishockey näher bringen wollen. Das Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von vier bis 16 Jahren. Eltern dürfen bei Bedarf unterstützend mit aufs Eis. Schlittschuhe, Schläger und Helme können vor Ort ausgeliehen werden, oder auch selbst mitgebracht werden. Handschuhe sollten aber selbst mitgebracht werden. Der Eintritt ist frei.