Klaus Pogorzelski und eine Postkarte aus Schottland

Der 69-jährige Klaus Pogorzelski kickte für den FC Carl Zeiss Jena, Wismut und Dynamo Gera. Beim Umzug fiel ihm die Postkarte aus Schottland in die Hände.

Gera Der in Berga geborene Fußballer Klaus Pogorzelski wird 1970 grundlos aus dem Kader der DDR-Juniorenauswahl für das Uefa-Turnier gestrichen.

Eine Postkarte landete Mitte Mai 1970 im Briefkasten des FC Carl Zeiss Jena, adressiert an den 18-jährigen Klaus Pogorzelski. Sie kam aus Schottland. Darauf standen alle Unterschriften der Spieler der DDR-Juniorenauswahl, die sich gerade anschickte, ins Endspiel des UEFA-Turniers einzuziehen und dieses nach einem 1:1 gegen die Holländer um Johan Neeskens per Losentscheid zu gewinnen.

Kapitän Konrad Weise hatte wie schon in der Vorschlussrunde "Zahl" gewählt und damit beim Münzwurf des Referees nach Abpfiff wiederum das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite gehabt. Unterschrieben hatten spätere Größen des DDR-Fußballs wie Reinhard Häfner, Jürgen Pommerenke, Bernd Jakubowski, Joachim Fritsche oder Gerd Kische.

Klaus Pogorzelski wusste nicht, ob er sich über die Karte freuen sollte oder weinen. Eigentlich hatte auch er zum Kader gehört und sich für das Team der Schottland-Fahrer qualifiziert. Beim Abschlusslehrgang im Rahmen der Vorbereitung in der Werdauer Sportschule, an dem 24 talentierte Fußballer teilgenommen hatten, hatte er in der Punktewertung, in der Athletik, Technik, Taktik und Spielleistung beurteilt wurden, Platz elf belegt.

Die ersten 16 Kicker flogen auf die britische Insel. Als Rudolf Krause aber den Kader fürs Uefa-Turnier offiziell verkündete, fehlte der Name von Klaus Pogorzelski. Statt dessen wurde Wolfgang Filohn vom BFC Dynamo nominiert. "Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen. Ich hatte alles gegeben, um in Schottland dabei zu sein und es sportlich auch geschafft. Man hat mir nicht einmal einen Grund für meine Nichtnominierung genannt", erinnert sich Klaus Pogorzelski und ergänzt: "Später habe ich erfahren, dass es wohl einen Anruf aus Zentrale der Staatssicherheit, möglicherweise sogar von Erich Mielke, beim Verband gab, weil der BFC in der Auswahl unterrepräsentiert war."

Dieses Negativerlebnis prägte den gebürtigen Bergaer sein ganzes Fußballer-Leben lang. "Den Schmerz und die Enttäuschung habe ich nie überwunden. Auf dem Platz ging mir der Biss verloren", so Klaus Pogorzelski, der wenig später nach einer Undiszipliniertheit auch noch beim FC Carl Zeiss Jena suspendiert wurde. "Zu dritt hatten wir angetrunken nach einem Spiel im Trainingsanzug auf dem Nachhauseweg uns daneben benommen. Da wurde ein Exempel statuiert und ich lebenslang für die DDR-Oberliga gesperrt", weiß der heute 69-Jährige noch, der ab Mai 1971 gemeinsam mit Bernd Krauß seinen Wehrdienst absolvierte und während dieser Zeit für Vorwärts/Motor Teltow in der Bezirksliga Potsdam kickte. Zusammen mit Krauß wurde Klaus Pogorzelski dann von Heinz Ernst zu Wismut Gera geholt.

In den Aufstiegsrunden 1974 und 1975 bestritt er insgesamt zwölf Partien. 1975 hätten die Orange-Schwarzen am letzten Spieltag gegen Chemie Leipzig mit drei Toren Unterschied gewinnen müssen. Nach einer 2:0-Führung scheiterten die Geraer vor 18.000 Zuschauern nach einem 2:2. Diese Begegnung verpasste Klaus Pogorzelski, nachdem er sich im Training nach einem Zweikampf mit Achim Posselt den Zeh gebrochen hatte. "Bei Chemie hatten wir 2:1 gewonnen. Da war es bitter, im Rückspiel zuschauen zu müssen", erinnert sich der Abwehrspieler, der zur Saison 1977/78 mit Lothar Bach und Bernd Krauß von Wismut zur in die DDR-Liga aufgestiegenen SG Dynamo Gera delegiert wurde.

Dort kam er unter Spielertrainer Leo Urban zu 14 Einsätzen und traf beim 2:0-Heimsieg gegen Fortschritt Weida auch einmal ins Schwarze. Den Abstieg konnte er auch nicht verhindern, auch wenn Dynamo mit den jungen Lutz Plachta und Helge Leonhardt im Team nach einem 4:1-Auftaktsieg gegen Chemie Zeitz anfänglich die Tabellenspitze zierte. Anschließend spielte Klaus Pogorzelski nur noch breitensportlich bei BB Paitzdorf, ehe er nach der Wende auch die Mannschaften des Post SV Gera und von OTG 1902 Gera trainierte. Nach 20 Jahren in Schleswig-Holstein lebt der 69-Jährige mittlerweile wieder in Gera, wo ihn beim Umzug die Postkarte aus Schottland in die Hände fiel.