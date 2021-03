Lauf gegen die Wand: An der Schanze in Titisee-Neustadt sind auf 400 Metern Streckenlänge 140 Höhenmeter zu bewältigen.

Kleinreinsdorfer Extremsportler Simon vor „Höllenritt“ an der Hochfirstschanze

Dort wo sich im Winter die Skisprungelite hinunter stürzt, geht es für Dustin Simon im Mai in die entgegensetzte Richtung. Vom Auslauf der Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt über den Schanzentisch bis hin zur obersten Stelle der Anlaufspur gilt es, 140 Höhenmeter auf einer Länge von 400 Metern zu bezwingen. Die Steigung, die zum größten Teil nur „auf allen vieren“ bewältigt werden kann, beträgt an der steilsten Stelle 35 Grad, das entspricht 70 Prozent. „Was soll ich sagen: Ein Höllenritt“.