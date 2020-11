Da staunte der Sportinteressierte nicht schlecht, als er die Liste der Bundeskader für das Jahr 2021 auf der Internetseite des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) durchblätterte.

Bei den Dreispringern stand erwartungsgemäß auch der Name von Max Ole Klobasa. Doch in der Vereinsspalte stand nicht etwa der Leichtathletik Club Jena, sondern Stadtwerke München.

Die Aufklärung lieferte der Athlet. „Ich war auch überrascht, warum ich plötzlich mit München in Verbindung gebracht wurde. Da ist aber nichts dran. Ich bleibe weiter in Jena. Hier gefällt es mir. Es gibt für mich keinen Anlass für einen Vereinswechsel“, sagte der Sportfreund.

Sieben Jahre verbrachte er im Sportinternat in Jena. „Da ist man schon heimisch geworden in Jena.“

Möglicherweise wurde der Vereinsname aus dem Freistaat Bayern aus Versehen mit vom Sportfreund übernommen, der vor Klobasa in der Liste der Kader-Athleten stand.

Max-Ole Klobasa stammt eigentlich aus Eisenberg. Seit Mai wohnt er in Jena-Lobeda. Am Montag begann für ihn ein neuer Lebensabschnitt. In Jena startete sein Sportmanagement-Studium.

Der Leistungssport wird weiter sein Leben bestimmen. „Ich habe ein Teilzeit-Studium belegt. Ich konzentriere mich voll auf den Sport.“

Ab dem 1. Januar 2021 wechselt Klobasa in den Männerbereich.

In den Jahren 2019 und 2020 konnte er schon bei Wettkämpfen erste Erfahrungen sammeln im Erwachsenenbereich.

„Der Sprung von den Junioren zu den Männern ist riesig. Bei den Männern stehst du plötzlich in einem Wettkampf an der Seite von Olympia-Teilnehmern oder Deutschen Meistern. Im U18- oder U20-Bereich machte man untereinander den einen oder anderen Spaß. Bei den Männern ist jeder Athlet nur auf sich fokussiert“, sagte Klobasa.

Auch wenn der Vergleich etwas hinkt, verglich Klobasa die neue Altersklasse mit dem Wechsel vom Fahrrad zum Autofahren.

Aktuell läuft die Vorbereitung auf die Hallensaison. Der zweite Lockdown machte auch um die Leistungssportler keinen Bogen.