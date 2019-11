Für die 2:3-Heimniederlage gegen Bad Köstritz hatte der Rüdersdorfer Trainer Karsten Janzon die Ursache schnell ausgemacht. „Die wollten den Sieg mehr als wir. Deshalb bin ich auch ziemlich enttäuscht. Die Gäste waren einen Tick wacher, verfügten über die größere Mentalitat, den stärkeren Kampfeswillen. Das war schon unser Problem in den letzten Partien“, so der TSV-Coach, der die Mannschaft erst im Sommer übernommen hatte. Zuvor hatte Karsten Janzon einige Jahre Kreisligist SG Gera-Westvororte II betreut.

„Die Spieler verlieren nicht absichtlich. Sie ärgern sich hinterher aufrichtig, nur dann sind die Fehler eben schon passiert und nicht mehr rückgängig zu machen“, weiß der Trainer, dessen Elf mit derzeit 14 Punkten und 28:38 als 13. von 16 Mannschaften mitten im Abstiegskampf steckt. Am nächsten Sonnabend geht es zur SG Gera-Pforten, werden die Rüdersdorfer mit den gleichen Problemen konfrontiert. „20 Punkte waren unser Ziel in der Hinrunde. Wir waren auf einem guten Weg, bis die drei Niederlagen in Folge kamen.

Gegen Gößnitz (0:3) und selbst gegen Roschütz (3:6), wo wir dem Gegner fünf seiner sechs Treffer großzügig vorgelegt haben, war schon mehr drin.“ Von einer Krise will Trainer Karsten Janzon trotzdem nichts hören. „Ich erreiche die Mannschaft. Wir verstehen uns. Am Ende zählen aber nur die Punkte“, weiß der Rüdersdorfer Coach. Auch perspektivisch wird es in Rüdersdorf nicht leichter, den Kreisoberliga-Fußball am Leben zu erhalten. Einige Spieler haben zum Jahresende ihr Karriereende angekündigt. Deshalb muss der Kader erweitert werden, was nicht leicht wird. „Bei uns wird aus Freude am Fußball gespielt. Da gibt es kein Geld zu verdienen. Bei uns geht es um den Spaß“, sagt Karsten Janzon, der derzeit aber spürt, wie die Freude und damit auch das Selbstvertrauen schwinden.“Bei manchen Spielern hängen die Köpfe tiefer als die Kniescheiben. Deshalb ist in der Woche wieder viel Redebedarf.

Reden allein reicht aber nicht. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Dass wir auch dort gut sind, müssen wir nächsten Sonnabend wieder beweisen.“