Kommentar: Anschluss verpasst

Verkehrte Welt! Es sind nicht die Biathleten in Slowenien, die derzeit für sportlichen Winterglanz sorgen. Rund 200 Kilometer östlich räumen stattdessen die alpinen Rennläufer in Italien mächtig ab. Was den deutschen Verband insgesamt erfreuen dürfte, kann für die Skijäger selbst kein Trost sein. Jahrzehntelang erwiesen sie sich bei den Höhepunkten als Erfolgsgaranten. Auf der Pokljuka jedoch laufen sie der Musik hinterher.

Fünf WM-Wettbewerbe sind absolviert, 15 Medaillen vergeben. Keine ging an die Deutschen. Ihre einstige Vormachtstellung haben sie längst an die meilenweit enteilten Norweger abgegeben. Auch Frankreich und Schweden sind vorbeigezogen; andere Nationen haben zumindest aufgeschlossen. Eine Entwicklung, die nicht überraschend kommt. Die goldenen Ären von Neuner und Dahlmeier verdeckten so manche Defizite – vor allem in der Nachwuchsförderung.

Die Norweger schöpfen zwar aus einem riesigen Reservoir. Jedes zweite Kind wird bei ihnen praktisch auf Skier gestellt, sobald es laufen kann. Neun von zehn der Unter-18-Jährigen sind in einem Sportverein aktiv. In Deutschland ist es allenfalls die Hälfte; Thüringen erreicht gar nur 33 Prozent. Dennoch ist es erstaunlich, wie wenig oben ankommt. Trotz professioneller Rahmenbedingungen, finanzkräftiger Sponsoren und einem ausgeklügelten Kadersystem. Druck aus der zweiten Reihe spüren die aktuellen WM-Teilnehmer nicht wirklich. Und wo Konkurrenz fehlt, droht Stagnation.

Es gibt noch sieben Chancen, das schlechteste WM-Abschneiden seit Nove Mesto 2013 (zwei Medaillen) zu verhindern. Eine kritische Überprüfung des Status quo darf das Ergebnis jedoch nicht beeinflussen.

Biathlon-WM in Slowenien: Der Jubel der anderen