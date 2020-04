Axel Lukacsek über einen Tour-de-France-Start am 29. August.

Kommentar: Ein Spiel auf Zeit

Die Einschläge kommen näher. Und die Zweifel werden größer. Die Deutschland-Tour der Radprofis kann im August nicht rollen, genauso wie die deutsche Meisterschaft zum gleichen Zeitpunkt. Der Auftakt der Spanien-Rundfahrt in den Niederlanden ist ebenso gestrichen. Die Tour de France aber soll pünktlich am 29. August beginnen, als wäre nichts geschehen?

Es ist schwer vorstellbar, dass die ohnehin schon um zwei Monate verschobene Veranstaltung an jenem Tag quer durch Frankreich auf die Reise geschickt wird. Das berühmteste Radrennen der Welt einfach ohne Zuschauer rollen zu lassen, wäre wohl prinzipiell möglich. Es würde unterm Strich aber das Problem gar nicht lösen.

Denn selbst ohne einen einzigen Radsport-Fan an der 3470 Kilometer langen Strecke oder an den Ziellinien der 20 Etappenorte ist der Hunderte von Menschen umfassende Tour-Tross aus Radprofis, Trainern, Mechanikern, Sicherheitskräften, Medizinern und Journalisten eine Großveranstaltung. Wie sollen da notwendige Regeln in Zeiten der Corona-Krise strikt eingehalten werden?

Es ist nachvollziehbar, wenn die Organisatoren noch nicht die komplette Absage ins Auge fassen. Da sie jenen schmerzhaften Schritt scheuen, müssen sie jedoch auf den Faktor Zeit hoffen. Niemand weiß, wie sich die Lage entwickelt. Bekommen die Gesundheitssysteme die Pandemie in den Griff, gehen die Infektionszahlen auf Dauer signifikant nach unten, steigt die Chance, dass die Tour irgendwann in diesem Jahr doch noch durch Frankreich gelotst werden kann. Aber eben nur dann. Sonst heißt es auch hier: Rien ne va plus – nichts geht mehr.